“Argentina será federal, o no será nada”: Llaryora, en la cumbre de Provincias Unidas en Jujuy

El encuentro reunió a los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Corrientes y Santa Cruz, junto al exgobernador Juan Schiaretti. El espacio reafirmó su compromiso con la productividad, el trabajo y el federalismo como pilares de una alternativa de gobierno a nivel nacional.

Los gobernadores que integran Provincias Unidas se reunieron en Jujuy en el marco de una nueva Cumbre Federal, con el objetivo de fortalecer la construcción política del espacio y consolidarlo como una alternativa de gobierno en todo el país.

Del encuentro participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También estuvo presente el exgobernador Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Córdoba.

Durante la jornada, los mandatarios recorrieron el Parque Solar de El Pongo, mantuvieron reuniones con empresarios mineros e industriales, y encabezaron un acto en la capital jujeña, donde ratificaron su compromiso con “la productividad, el trabajo y el federalismo” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Argentina será federal, o no será nada”

El gobernador Martín Llaryora destacó el espíritu de unidad y la visión común que impulsa al espacio:

“Estuvimos en Jujuy reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una Argentina federal, productiva y con sentido común, frente al centralismo del Gobierno nacional”, expresó.

Llaryora remarcó la necesidad de un modelo de desarrollo equilibrado:

“Creemos en un modelo donde el trabajo, la inversión, la seguridad jurídica y el equilibrio fiscal no son fines en sí mismos, sino herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Nuestra diferencia es clara: no queremos que el progreso se quede en un solo distrito, queremos que llegue a cada rincón del país y beneficie a todos los argentinos y argentinas.”

El mandatario cordobés cuestionó la concentración histórica de recursos y obras en el área metropolitana:

“El desarrollo en nuestro país ha sido históricamente desigual, porque nunca se pensó más allá de la Panamericana. Se priorizan las obras en la Capital Federal, mientras se deja de lado al resto del territorio nacional. Pero sin infraestructura en todo el país, no hay posibilidad de progreso.”

Un bloque federal con proyección nacional

Los gobernadores acordaron impulsar un bloque fuerte de Provincias Unidas en el Congreso, que promueva una agenda basada en la equidad territorial y el fortalecimiento institucional.

“Es momento de terminar con esa lógica centralista. Impulsamos un bloque que corrija el rumbo y trabaje por un país con oportunidades reales para todos. Estamos en un momento histórico, y la única salida posible es la sensatez”, enfatizó Llaryora.

Finalmente, el gobernador subrayó que el espacio defenderá políticas públicas esenciales:

“Vamos a ser nosotros quienes defendamos a la universidad pública, a las personas con discapacidad, a los maestros y a los médicos, porque los necesitamos para poder crecer como nación. El federalismo existe. Argentina será federal, o no será nada.”