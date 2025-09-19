Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos, confirmó Milei

El Presidente aseguró que las conversaciones están “muy avanzadas” y apuntan a garantizar pagos de deuda por más de 8.000 millones de dólares en 2025. El anuncio coincide con su inminente viaje a Nueva York.

En medio de la presión cambiaria y la caída de los bonos argentinos, el presidente Javier Milei reconoció que la Argentina avanza en una negociación con Estados Unidos para acceder a un préstamo de emergencia. El objetivo es cubrir vencimientos de deuda por USD 4.000 millones en enero y USD 4.500 millones en julio del próximo año.

“Estamos trabajando muy fuertemente, muy avanzados”, aseguró Milei en declaraciones desde Córdoba, al ser consultado sobre la posibilidad de un crédito otorgado a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano (FSE).

El mandatario recordó que su equipo había previsto un 2024 complejo y anticipó que se diseñaron “estrategias para cubrir los pagos de 2025”, aunque evitó precisar plazos de definición: “Hasta que no está confirmado no hacemos anuncios, pero es cuestión de tiempo”, agregó.

El respaldo de Washington

En abril pasado, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent viajó a Buenos Aires y expresó un fuerte respaldo a las políticas libertarias. Entonces planteó que, en caso de un shock externo, “si Milei mantiene el rumbo”, el FSE podría activarse para reforzar reservas del Banco Central.

La relación bilateral se verá nuevamente reflejada en la agenda del mandatario. El próximo domingo 21, Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y recibir el Global Citizen Award del Atlantic Council, distinción que entregará el propio Bessent.

Sin reuniones bilaterales confirmadas

Fuentes diplomáticas relativizaron el estado de avance de las conversaciones y señalaron que, por ahora, no hay encuentros confirmados con la Casa Blanca ni con el Tesoro estadounidense. La incógnita sobre la negociación se mantiene en paralelo a la volatilidad financiera local, con un dólar que superó los $1.500 y un riesgo país en torno a los 1.400 puntos.

En la gala del lunes en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, también fue invitada la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con quien Milei podría tener un nuevo cara a cara.