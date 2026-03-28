Argentina le ganó 2 a 1 a Mauritania en la Bombonera, pero dejó más dudas que certezas

La Selección se impuso este viernes en un amistoso internacional con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz. Jordan Lefort descontó en la última jugada para Mauritania, en una noche en la que el equipo de Lionel Scaloni ganó, pero no logró sostener el nivel durante todo el partido.

Argentina venció 2 a 1 a Mauritania este viernes en La Bombonera, en un amistoso de preparación que terminó con triunfo albiceleste, aunque con un cierre deslucido y algunas señales de preocupación de cara a lo que viene.

El equipo de Lionel Scaloni abrió el marcador con un gol de Enzo Fernández y luego amplió la diferencia gracias a un tiro libre de Nicolás Paz, que marcó su primer tanto con la Selección mayor. Con ese 2 a 0, Argentina parecía encaminar una noche tranquila ante un rival de menor jerarquía, pero en el tramo final bajó la intensidad y permitió la reacción visitante.

El descuento llegó en tiempo agregado, cuando Jordan Lefort aprovechó una pelota en el área y puso el 2 a 1 definitivo en la última acción del partido. El cierre dejó una imagen opaca para el campeón del mundo, que había dominado gran parte del encuentro pero no consiguió sostener la solidez ni el ritmo hasta el final.

Más allá del resultado, el amistoso sirvió para ver nombres menos habituales y para darle rodaje a futbolistas que buscan meterse en la consideración final rumbo al Mundial. Uno de los puntos más destacados fue justamente Nicolás Paz, que aprovechó su chance desde el inicio y dejó una buena imagen con su gol y participación en ataque.

El partido también quedó atravesado por el contexto previo: este amistoso apareció como reemplazo de la Finalissima ante España, que finalmente no se disputó. En ese marco, el cuerpo técnico utilizó la fecha para observar variantes, aunque el funcionamiento colectivo no terminó de dejar una señal plenamente convincente.

En su próximo compromiso, Argentina se medirá con Zambia en otro amistoso programado dentro de esta ventana internacional, en lo que será una nueva prueba para seguir ajustando piezas antes de la cita mundialista.