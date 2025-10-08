Argentina arrasó a Nigeria y avanzó a cuartos del Mundial Sub 20

Con goles de Sarco, Carrizo —por duplicado— y Silvetti, la Selección goleó 4-0 a Nigeria y se metió entre los ocho mejores del torneo juvenil.

En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y por los octavos de final del Mundial Sub 20, Argentina derrotó a Nigeria 4 a 0 este miércoles 8, logrando una clasificación brillante a cuartos de final.

El marcador se abrió tempranamente: Alejo Sarco estableció el 1-0 apenas al minuto 2 tras asistencia de Gorosito. Luego, Maher Carrizo amplió la ventaja en el 23’ y volvió a anotar en el 46’, dejando el partido 3-0 al inicio del complemento. Ya en el 63’, Mateo Silvetti selló la goleada tras una buena jugada colectiva encabezada por Prestianni.

No hubo expulsiones ni decisiones de VAR que modificaran el resultado, aunque sí se revisó un posible penal en el primer tiempo que fue finalmente anulado. El conjunto argentino manejó el trámite con autoridad, anuló cualquier intento de reacción nigeriana y celebró una goleada que consolida su favoritismo rumbo a la próxima ronda.

Impacto en la tabla

Argentina Sub 20: clasificado a cuartos de final del Mundial.

clasificado a cuartos de final del Mundial. Nigeria Sub 20: eliminado del torneo.

