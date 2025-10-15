Argentina aplastó a Puerto Rico con dobletes de Mac Allister y Lautaro

Goleada 6-0 en Miami: Mac Allister (14’ y 36’), Montiel (23’), Echevarría e/c (64’) y Lautaro (79’ y 84’).

En el Chase Stadium y en un amistoso de selecciones, Argentina derrotó 6-0 a Puerto Rico este martes 14, en un ensayo que mostró eficacia y variantes ofensivas.

La cuenta se abrió a los 14’ con Alexis Mac Allister de cabeza; a los 23’ Gonzalo Montiel estiró la ventaja y, antes del descanso, Mac Allister firmó su doblete a los 36’. En el complemento, un autogol de Steven Echevarría a los 64’ puso el cuarto, y Lautaro Martínez cerró la noche con dos gritos a los 79’ y 84’.

No hubo expulsiones ni decisiones de VAR que alteraran el resultado. Argentina dominó la posesión, presionó alto y resolvió con jerarquía; Puerto Rico casi no pudo sostener la intensidad del campeón del mundo.