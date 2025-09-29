Argentina 3 – Cuba 1 (Mundial Sub 20): doblete de Sarco y cierre de Subiabre en un debut con diez

La Sub 20 de Placente jugó casi todo el partido con un hombre menos y aún así resolvió el estreno en Valparaíso.

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y por la fecha 1 del Grupo D del Mundial Sub 20, Argentina le ganó 3–1 a Cuba este domingo, en un debut áspero que incluyó expulsión temprana y momentos de sufrimiento.

El arranque fue ideal: a los 3’, Alejo Sarco abrió el marcador tras un centro desde la derecha. Poco después llegaron las complicaciones: Fernández vio la roja directa a los 10’ y la Albiceleste quedó con diez. Con cambios y orden, el equipo de Diego Placente se reacomodó y volvió a golpear: Sarco metió el 2–0 a los 42’ con un gran cabezazo.

Cuba descontó al filo del entretiempo (45+4’) con Karel Pérez, que aprovechó una segunda jugada en pelota parada, y el complemento se hizo más trabajoso: el rival empujó y Argentina cuidó la ventaja con posesiones largas y repliegue.

El desahogo llegó en el final: Ian Subiabre capturó una pelota suelta y definió a los 90’ para el 3–1 definitivo. Triunfo valioso por contexto: eficacia en las áreas y carácter para administrar el partido con inferioridad numérica.

Próximos partidos