Argentina 1 – Italia 0 (Mundial Sub 20): golazo de Dylan Gorosito y puntaje ideal en Valparaíso

La Selección de Placente cerró la fase de grupos con marca perfecta y sin recibir sobresaltos en el cierre.

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 20, Argentina le ganó 1–0 a Italia este sábado, abrochando un cierre de primera fase impecable.

El partido se resolvió en el segundo tiempo: Dylan Gorosito —ingresado desde el banco— recibió por derecha, enganchó y sacó un derechazo alto que se clavó a los 30’ ST para el 1–0. A partir de allí, el equipo de Diego Placente administró tiempos con criterio: orden para defender, paciencia con la pelota y piernas frescas para sostener la presión cuando Italia adelantó líneas.

La Azzurra intentó con centros y media distancia, pero la zaga albiceleste cerró bien su área y el arco quedó en cero. Sin brillar, Argentina mostró personalidad para manejar un partido de detalles y se llevó una victoria justa que la deja bien perfilada para los mano a mano.

Impacto en la tabla (Grupo D)

Argentina : 9 pts ( +6 ), 1.º del grupo.

: ( ), del grupo. Italia : 4 pts ( 0 ), 2.º del grupo.

: ( ), del grupo. Australia : 3 pts ( −2 ).

: ( ). Cuba: 1 pt (−4).

