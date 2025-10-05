Argentina 1 – Italia 0 (Mundial Sub 20): golazo de Dylan Gorosito y puntaje ideal en Valparaíso

La Selección de Placente cerró la fase de grupos con marca perfecta y sin recibir sobresaltos en el cierre.
En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Sub 20, Argentina le ganó 1–0 a Italia este sábado, abrochando un cierre de primera fase impecable.
El partido se resolvió en el segundo tiempo: Dylan Gorosito —ingresado desde el banco— recibió por derecha, enganchó y sacó un derechazo alto que se clavó a los 30’ ST para el 1–0. A partir de allí, el equipo de Diego Placente administró tiempos con criterio: orden para defender, paciencia con la pelota y piernas frescas para sostener la presión cuando Italia adelantó líneas.
La Azzurra intentó con centros y media distancia, pero la zaga albiceleste cerró bien su área y el arco quedó en cero. Sin brillar, Argentina mostró personalidad para manejar un partido de detalles y se llevó una victoria justa que la deja bien perfilada para los mano a mano.
Impacto en la tabla (Grupo D)
- Argentina: 9 pts (+6), 1.º del grupo.
- Italia: 4 pts (0), 2.º del grupo.
- Australia: 3 pts (−2).
- Cuba: 1 pt (−4).
Próximos partidos
- Argentina: octavos de final — miércoles 8 de octubre, 16:30, Estadio Nacional (Santiago), vs 3.º de B/E/F (rival a confirmar).
- Italia: octavos de final como 2.º del Grupo D (rival y horario a confirmar).