Argentina 0 – Marruecos 2: el Mundial Sub-20 se escapó en Santiago

Marruecos sorprendió a la Selección argentina y se consagró campeón del mundo por primera vez en la categoría. Yassir Zabiri marcó los dos goles de la final disputada en Chile.

La Selección argentina Sub-20 perdió 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, disputada este domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente no logró imponer su juego ante un rival ordenado, contundente y con un protagonista excluyente: Yassir Zabiri, autor de los dos tantos del encuentro.

Argentina llegaba como favorita tras un recorrido sólido en el torneo, pero el inicio de la final cambió el guion. A los 12 minutos del primer tiempo, Zabiri ejecutó un tiro libre preciso que dejó sin respuesta al arquero argentino. Poco después, a los 29 minutos, el delantero marroquí amplió la ventaja con un remate dentro del área, tras una rápida combinación ofensiva.

El conjunto nacional tuvo la posesión y las mejores intenciones, pero careció de profundidad y precisión en el último tramo. Marruecos, en cambio, se replegó con disciplina, cortó los circuitos de ataque y apostó a la velocidad de sus transiciones. Argentina lo intentó hasta el final, pero no logró quebrar la defensa africana ni descontar el marcador.

Una derrota que duele, pero deja aprendizajes

La caída impidió alcanzar el séptimo título mundial Sub-20, un objetivo que parecía cercano después del rendimiento mostrado durante el certamen. Es la segunda final perdida por Argentina en la categoría, luego de la de 1983.

El plantel mostró jerarquía y proyección, aunque en el partido decisivo le faltó claridad ofensiva y experiencia en el manejo de los momentos. Javier Mascherano reconoció tras el encuentro que “el equipo dio todo, pero Marruecos fue más efectivo y aprovechó sus oportunidades”.

Marruecos hizo historia

El combinado africano logró una hazaña histórica, convirtiéndose en el primer país árabe y el segundo africano en ganar un Mundial Sub-20, después de Ghana. Con una generación talentosa y un esquema táctico impecable, Marruecos selló un torneo perfecto, con apenas un gol recibido en toda la competencia.

La victoria de Marruecos fue celebrada como un símbolo de crecimiento para el fútbol africano, que suma cada vez más protagonismo en torneos juveniles.