Aprender a salvar vidas: nueva capacitación en RCP y primeros auxilios en Villa Carlos Paz

La formación se realizará el 16 de agosto, tendrá una duración de cuatro horas y contará con certificación oficial.

El Cuartel de Bomberos de Villa Carlos Paz abrió las inscripciones para una nueva capacitación en RCP y primeros auxilios, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 15:00 en su sede de Robert Koch 57.

La propuesta incluirá el aprendizaje de maniobras esenciales como RCP de calidad, maniobra de Heimlich, control de hemorragias, atención ante convulsiones y otros procedimientos clave para actuar en situaciones de emergencia.

La capacitación tendrá una duración de cuatro horas, un arancel de $10.000 (a total beneficio de la institución) y cupos limitados. Además, los participantes recibirán certificación.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3541 609426 o completar el formulario de inscripción disponible en este enlace.