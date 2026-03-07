sábado, marzo 7, 2026
Apareció en buen estado de salud el hombre buscado en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz dejó sin efecto la solicitud de paradero emitida este sábado tras localizar durante la tarde, en buen estado de salud, al hombre de 47 años que era buscado.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que dejó sin efecto la solicitud de paradero emitida en el día de la fecha en relación a Rubén Daniel Solis, de 47 años, luego de que el hombre fuera hallado en horas de la tarde en buen estado de salud.

Según se indicó, tras su localización se dieron por finalizadas las actuaciones vinculadas al pedido de colaboración para dar con su paradero.

