Antonelli ganó el GP de China y Colapinto sumó su primer punto de la temporada

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, se quedó este domingo con el Gran Premio de China y encabezó un nuevo 1-2 de la escudería junto a George Russell. Franco Colapinto, por su parte, terminó 10° con Alpine y logró sumar su primer punto del campeonato.

El Gran Premio de China confirmó el gran arranque de Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el circuito de Shanghái, Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la categoría al completar las 56 vueltas por delante de su compañero George Russell, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero y le dio a Ferrari su primer podio dominical del año.

La carrera tuvo un desarrollo cambiante en las primeras vueltas. Hamilton logró superar a Antonelli en la largada, pero el joven italiano recuperó más adelante la punta y sostuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros. Con ese resultado, Antonelli se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de la categoría y consolidó el gran momento de Mercedes en este arranque de campeonato.

En cuanto a Franco Colapinto, el argentino había largado desde el 12° puesto y consiguió avanzar hasta el 10° lugar, suficiente para meterse en la zona de puntos. El piloto de Alpine cerró la prueba con 55 vueltas, a una del ganador, y firmó así su primer punto en la temporada tras un fin de semana que había comenzado con una Sprint discreta pero había mejorado en la clasificación del sábado.

La carrera del argentino tuvo además un momento tenso en la parte final, cuando recibió un toque de Esteban Ocon en una maniobra en la que el piloto de Haas intentó superarlo a la salida de boxes. Según el repaso oficial posterior, Ocon fue sancionado con 10 segundos por esa acción y luego pidió disculpas a Colapinto.

El resultado también quedó atravesado por otros movimientos importantes en la parte alta y media del clasificador. Pierre Gasly terminó 6° y volvió a aportar puntos para Alpine, mientras que Oliver Bearman fue 5° para Haas. En contraste, McLaren sufrió un golpe muy fuerte: ni Lando Norris ni Oscar Piastri pudieron largar por problemas eléctricos en sus autos.

Con este cierre en Shanghái, Colapinto se llevó una señal positiva: después de haber quedado afuera de los puntos en la Sprint, pudo convertir su mejor posición de largada del fin de semana en un 10° puesto y empezar a sumar en el campeonato. Para Alpine, además, la fecha dejó un balance favorable por el doble ingreso a la zona puntuable.