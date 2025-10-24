Home Villa Carlos Paz Ante la disminución de caudales, Villa Carlos Paz recomienda el cuidado del agua

Ante la disminución de caudales, Villa Carlos Paz recomienda el cuidado del agua

El municipio llama a un uso racional y solidario del agua frente a la escasez de lluvias y las altas temperaturas, con recomendaciones para optimizar el consumo.

Ante las condiciones climáticas actuales y la disminución de caudales provocada por la escasez de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, reiteró el pedido a los vecinos de realizar un consumo racional y solidario del agua.

El municipio remarcó que el compromiso colectivo es fundamental para garantizar el acceso equitativo a este recurso esencial durante los meses más críticos del año.

La secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, subrayó la importancia de cuidar el recurso: “Cuidar el agua es cuidar Villa Carlos Paz. Cada gota cuenta y cada acción importa. En una región semiárida como la nuestra, el uso responsable es clave para el bienestar de todos los vecinos y para preservar la belleza natural que nos identifica”.

La campaña “Cada Gota Cuenta” busca fortalecer la conciencia ambiental mediante la educación, la participación y la acción comunitaria. En sus próximas etapas se difundirán mensajes informativos y consejos prácticos para promover hábitos sostenibles.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Evitar riegos y lavados innecesarios.
  • Cerrar la canilla mientras se realizan tareas cotidianas.
  • Reparar pérdidas o filtraciones en los domicilios.
  • Usar baldes en lugar de mangueras para limpieza.
  • Reutilizar el agua cuando sea posible y regar en horarios adecuados (temprano por la mañana o al anochecer).
  • Cuidar las reservas domiciliarias.
  • Mantener las piletas durante todo el año, evitando su llenado en cada temporada.

Para consultas o reportes, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 3541 528314 (de 7 a 21 h) o al 3541 527062 (las 24 h).

