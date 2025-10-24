Ante la disminución de caudales, Villa Carlos Paz recomienda el cuidado del agua

El municipio llama a un uso racional y solidario del agua frente a la escasez de lluvias y las altas temperaturas, con recomendaciones para optimizar el consumo.

Ante las condiciones climáticas actuales y la disminución de caudales provocada por la escasez de precipitaciones y el aumento de las temperaturas, la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, reiteró el pedido a los vecinos de realizar un consumo racional y solidario del agua.

El municipio remarcó que el compromiso colectivo es fundamental para garantizar el acceso equitativo a este recurso esencial durante los meses más críticos del año.

La secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, subrayó la importancia de cuidar el recurso: “Cuidar el agua es cuidar Villa Carlos Paz. Cada gota cuenta y cada acción importa. En una región semiárida como la nuestra, el uso responsable es clave para el bienestar de todos los vecinos y para preservar la belleza natural que nos identifica”.

La campaña “Cada Gota Cuenta” busca fortalecer la conciencia ambiental mediante la educación, la participación y la acción comunitaria. En sus próximas etapas se difundirán mensajes informativos y consejos prácticos para promover hábitos sostenibles.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar riegos y lavados innecesarios.

Cerrar la canilla mientras se realizan tareas cotidianas.

Reparar pérdidas o filtraciones en los domicilios.

Usar baldes en lugar de mangueras para limpieza.

Reutilizar el agua cuando sea posible y regar en horarios adecuados (temprano por la mañana o al anochecer).

Cuidar las reservas domiciliarias.

Mantener las piletas durante todo el año, evitando su llenado en cada temporada.

Para consultas o reportes, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 3541 528314 (de 7 a 21 h) o al 3541 527062 (las 24 h).