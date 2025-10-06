Aniversario del Cuartel de Bomberos de Villa Carlos Paz: homenaje y compromiso con la comunidad

El acto conmemorativo incluyó un desfile y la entrega de reconocimientos. Además, anunciaron una nueva capacitación abierta en primeros auxilios y RCP.

El sábado 5 de octubre, en la Plaza del Bombero, se llevó a cabo el acto por un nuevo aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales y representantes de instituciones locales.

La ceremonia comenzó con el tradicional desfile del cuerpo activo, seguido por la entrega de reconocimientos a miembros destacados que formaron parte de la historia y el crecimiento del cuartel. El evento fue acompañado por vecinos que se acercaron a rendir homenaje al trabajo voluntario y solidario de los bomberos, símbolo de compromiso y servicio en la ciudad.

Nueva capacitación abierta en primeros auxilios y RCP

Por otra parte, el cuartel anunció una nueva instancia de formación abierta a la comunidad bajo el lema “Seguimos capacitando para salvar vidas”.

El curso de Primeros Auxilios y RCP se realizará el sábado 11 de octubre a las 15:00 horas en la sede del cuartel (Robert Koch 57), con una duración de cuatro horas y un arancel de $10.000, destinado íntegramente a beneficio de la institución.

La capacitación incluirá maniobras de RCP de calidad, Maniobra de Heimlich, control de hemorragias y atención ante convulsiones, además de otros procedimientos esenciales para actuar ante emergencias. Los participantes recibirán certificación al finalizar la jornada.

Los interesados pueden recabar más información contactando al 3541 609426. Los cupos son limitados.