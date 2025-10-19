Andrés Fassi fue reelecto presidente de Talleres con una victoria histórica

Con una participación récord de casi 12.000 socios, la lista “Adelante Talleres” obtuvo más del 80% de los votos. Fassi seguirá al frente del club hasta 2029, consolidando su liderazgo institucional.

La elección más convocante en la historia de Talleres se desarrolló este domingo con una masiva participación y total normalidad. Cerca de 12.000 socios acudieron a votar en La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde la jornada se vivió como una auténtica fiesta albiazul.

El actual presidente Andrés Fassi, al frente de la lista “Adelante Talleres”, consiguió una contundente reelección y continuará en su cargo hasta 2029, completando su cuarto mandato consecutivo al frente del club.

Según los resultados oficiales, la propuesta de Fassi obtuvo 9.125 votos (80,6%), muy por encima de las otras dos listas opositoras: “Talleres Somos Todos”, encabezada por Román Huespe, con 1.555 votos (13,73%), y “Talleres es de su Gente”, liderada por Adrián Gruppi, que alcanzó 642 votos (5,67%). Se registraron además 28 votos en blanco y 83 nulos.

Participación récord en el fútbol cordobés

Con casi 12.000 socios votando, los comicios marcaron un récord absoluto de participación para un club de Córdoba, reflejando el fuerte compromiso institucional de la hinchada albiazul.

“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, expresó Miguel Cavatorta, jefe de Comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por “Adelante Talleres”.

El cierre de la jornada tuvo incluso una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto, mientras que Fassi fue el último en sufragar, pasadas las 17:30.

Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes, en un proceso que fue destacado por su organización y transparencia.