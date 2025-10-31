Amplían de 7 a 12 años la antigüedad máxima permitida para remises en Villa Carlos Paz

El Ejecutivo municipal envió al Concejo de Representantes un proyecto para modificar la Ordenanza N.º 2670 y elevar de 7 a 12 años la antigüedad máxima de los vehículos habilitados como remises. La iniciativa será tratada en la sesión de este viernes y busca adecuar la norma al estado actual del parque automotor local.

El Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que propone modificar la normativa vigente sobre el servicio público de transporte individual de personas y equipajes, conocido como Autos al Instante o remises en Villa Carlos Paz.

La Ordenanza N.º 2670, actualmente en vigencia, establece que los vehículos habilitados no pueden superar los 7 años de antigüedad. El nuevo proyecto plantea extender ese límite a 12 años, con vencimiento al 31 de diciembre del año en curso.

Además, permitirá sustituir un vehículo por otro de menor, igual o mayor antigüedad, siempre que no exceda los 12 años y que la renovación implique mejoras en el estado general, la capacidad, la dimensión o el confort. La evaluación de cada caso quedará a cargo del Órgano de Control.

En los fundamentos, el intendente Esteban Avilés sostiene que la modificación resulta necesaria para actualizar la reglamentación vigente y mantenerla acorde a las condiciones actuales del servicio y del parque automotor local.

El proyecto será tratado en la sesión de este viernes del Concejo de Representantes.

Aunque no está confirmado, se vincula esta decisión a un “gesto” hacia taxistas (otro proyecto eleva la antigüedad a 15 años) y remiseros ante la inminente aprobación de una reglamentación que formaliza el servicio de transporte por apps como Uber o Didi en Villa Carlos Paz.