Alerta por riesgo extremo de incendios en Córdoba para los próximos días

La advertencia rige para el martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre. Piden extremar la precaución y recuerdan que está prohibido encender fuego en todo el territorio provincial.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de Córdoba, informó que durante los próximos días el riesgo de incendios forestales en la provincia será muy alto y extremo.

La advertencia estará vigente el martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, a raíz de las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, subrayó que “está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, así como realizar cualquier actividad que pueda dar origen a un incendio forestal”.

Números de contacto ante emergencias

En caso de detectar humo o un principio de incendio, se recomienda dar aviso de inmediato:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Prevención y responsabilidad ciudadana

Desde la Secretaría remarcaron que la prevención es clave para proteger a las comunidades, los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.