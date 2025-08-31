Aldosivi 0 – Boca 2: dos cabezazos para otro triunfo xeneize en Mar del Plata

Boca golpeó en momentos clave con tantos de Di Lollo (45+1’) y Battaglia (79’) y estiró su racha ganadora en el Clausura.

En el estadio José María Minella, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Boca venció este domingo 2-0 a Aldosivi y cerró una tarde eficiente en La Feliz. El equipo de Russo fue paciente para destrabar un encuentro friccionado y lo consiguió en el último instante del primer tiempo.

El 1-0 llegó a los 45+1’ con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, que conectó en el área y desató el desahogo xeneize. En el complemento, cuando Aldosivi intentaba adelantarse, Boca volvió a lastimar por arriba: Rodrigo Battaglia marcó el 2-0 a los 79’, otra vez de cabeza, para liquidar la historia.

Boca manejó mejor los tiempos tras el descanso y no pasó sobresaltos serios en su arco. Aldosivi, en cambio, pagó caro sus dudas en pelota parada y la falta de peso ofensivo, y sigue sin poder ganar en el torneo.

El cierre fue todo azul y oro: firmeza defensiva, oficio para administrar la ventaja y un triunfo que alimenta la recuperación colectiva.

Impacto en la tabla

Boca suma 12 puntos ( 3-3-1 ) y se ubica 3.º en la Zona A , a dos del líder.

suma ( ) y se ubica en la , a del líder. Aldosivi permanece con 3 puntos (0-3-4) y continúa en el 15.º lugar de la Zona A.

Próximos partidos