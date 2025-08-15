Aldosivi 0 – Belgrano 0: aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Un duelo cerrado en el José María Minella dejó a ambos equipos sin poder romper el cero en un partido de pocas emociones.

Este viernes, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, se disputó la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Aldosivi y Belgrano empataron 0-0 en un encuentro equilibrado, donde el Pirata buscó más pero se encontró con un local firme en defensa.

Belgrano llevó el peso de la posesión y generó algunas aproximaciones, pero Aldosivi mostró solidez para neutralizar el avance rival. El duelo fue parejo, con pocas llegadas claras de peligro y sin que ninguno pudiera desequilibrar el marcador. La igualdad deja al equipo cordobés como escolta en la Zona A, mientras que Aldosivi sigue sin poder despegar del fondo de la tabla.

