Al Pirata se le escapó el triunfo ante Estudiantes en el cierre

El Pirata ganaba con gol de Fernández, pero un gol en contra sobre el final decretó el 1-1 ante el Pincha.

En el estadio Julio César Villagra y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Belgrano empató 1 a 1 con Estudiantes este sábado, en un partido cambiante y de cierre inesperado.

La apertura del marcador llegó a los 68’, cuando Nicolás Fernández aprovechó una recuperación alta y definió con precisión para poner en ventaja al Pirata. Sin embargo, en tiempo de descuento, un centro al área derivó en un autogol de Gabriel Compagnucci, que selló la igualdad definitiva para el visitante.

No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR. Belgrano dominó gran parte del segundo tiempo y tuvo el triunfo en sus manos, pero el empate dejó un sabor amargo ante su gente. Estudiantes, en cambio, se llevó un punto valioso en un terreno difícil.

Impacto en la tabla