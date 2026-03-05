Ajedrez: Faustino Oro no logró el récord de gran maestro más joven y deberá esperar por su tercera norma

El prodigio argentino de 12 años cayó en la última ronda del Aeroflot Open de Moscú ante el ruso Aleksey Grebnev y se quedó a un paso de conseguir la norma que necesitaba para romper la marca histórica. El récord sigue en manos de Abhimanyu Mishra.

El sueño de Faustino Oro de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez quedó trunco. El argentino, de 12 años, perdió en la ronda final del Aeroflot Open de Moscú frente al gran maestro ruso Aleksey Grebnev, y necesitaba ganar para completar la tercera norma y superar el récord vigente.

Oro llegó al cierre del torneo con la calculadora en la mano: el formato abierto y el nivel de los rivales exigían una combinación muy fina de puntos y “performance” para alcanzar el estándar de gran maestro. Había logrado mantenerse en la pelea hasta el último día, pero la derrota en la partida decisiva lo dejó sin la posibilidad de coronar la hazaña en esta ventana.

El récord, por lo tanto, permanece en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra, que se convirtió en GM con 12 años, 4 meses y 25 días. Oro buscaba conseguirlo antes de ese umbral, con una carrera contrarreloj que lo llevó a elegir un torneo abierto de máxima exigencia para intentar la norma final.

Más allá de no alcanzar la marca histórica, el recorrido del joven argentino sigue siendo extraordinario: ya cuenta con dos normas de GM y consolidó un crecimiento acelerado en el circuito internacional, con actuaciones que lo colocaron entre las grandes promesas del ajedrez mundial. El objetivo inmediato pasa ahora por conseguir esa tercera norma en próximos torneos, ya sin la presión del “récord o nada”, pero con la misma ambición de completar el título.