AFA suspendió la Fecha 9 de la Liga Profesional en repudio a una denuncia de ARCA

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió frenar la disputa de la Fecha 9 de la Liga Profesional y del resto de las categorías, luego de la denuncia presentada por ARCA que derivó en una causa judicial por presuntas obligaciones fiscales. La entidad sostiene que no tiene deudas exigibles y cuestiona la base del planteo penal.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión completa de la Fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, así como la postergación de la actividad en el resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo, donde —según informó la entidad en un comunicado oficial— los dirigentes resolvieron por unanimidad pedir la cancelación de la jornada “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

La posición de AFA sobre la denuncia

En el texto difundido, la AFA afirmó que no mantiene deudas fiscales exigibles vinculadas a los conceptos que fueron utilizados como fundamento de la denuncia presentada por ARCA y de la resolución judicial que citó a declarar a sus autoridades.

“AFA no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, señaló la institución.

La dirigencia agregó que el pago voluntario de esas obligaciones “se hizo en forma previa a su vencimiento” y que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente, a la espera de una definición de la Cámara de Apelaciones.

Según el comunicado, ARCA pretende que esas obligaciones —que, de acuerdo a la versión de la AFA, todavía no se encuentran vencidas y no podrían ser ejecutadas— sean consideradas como base para la posible comisión de un delito penal tributario, lo que la entidad interpreta como una postura “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Una medida con impacto en todas las categorías

Tras el encuentro del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron avanzar con la suspensión de toda la programación del fin de semana correspondiente a la Fecha 9 y extender la medida al “resto de las categorías de nuestro fútbol”, como gesto político frente a la denuncia de ARCA.

De este modo, el calendario de la Liga Profesional y de las demás divisiones quedará a la espera de una reprogramación, en un escenario marcado por la tensión entre la conducción de la AFA y quienes impulsan la causa judicial por las supuestas obligaciones fiscales.