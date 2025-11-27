AFA sancionó a Estudiantes por el “pasillo de espaldas” al campeón Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió castigar al plantel de Estudiantes por el gesto de darle la espalda al campeón Rosario Central en el tradicional pasillo de saludo, e impuso también una dura sanción a su presidente, Juan Sebastián Verón, que quedará seis meses apartado de toda actividad vinculada al fútbol.

El episodio del llamado “pasillo-gate” tuvo finalmente una respuesta formal desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Tribunal de Disciplina resolvió sancionar al plantel de Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por la forma en que el equipo recibió a Rosario Central tras la consagración en la Liga: formados de espaldas en el pasillo tradicional de reconocimiento al campeón.

En su boletín oficial, el organismo consideró que la actitud del plantel ameritaba una penalización y avanzó con un fallo que impactará en la próxima temporada. Para los futbolistas involucrados, la sanción será de dos fechas sin poder jugar, aunque no se aplicará de inmediato: deberán cumplirla recién en 2026, ya que el castigo alcanza a los próximos compromisos oficiales que disputen.

El Tribunal detalló que se dispuso la apertura de actuaciones disciplinarias de oficio y que se corrió vista al club, a su dirigencia y a los jugadores mencionados, “a fin de que ejercieran su derecho de defensa”, conforme el artículo 48 del Código Disciplinario. Entre los futbolistas alcanzados por la resolución se encuentran, entre otros, Néstor Fernando Muslera Micol, Román Agustín Gómez, Santiago Misael Núñez, Tiago Asael Palacios, Facundo Hernán Farías, Leandro Martín González Pírez, Santiago Daniel Arzamendia, Edwuin Stiven Cetre Angulo, Lucas Ezequiel Piovi, Cristian Nicolás Medina y Mikel Jesús Amondarain.

La medida abarca a todos los jugadores que participaron de la acción disciplinada en el expediente y quedarán registrados con esta sanción pendiente para la próxima temporada.

El fallo también apuntó a la conducción institucional. Juan Sebastián Verón fue suspendido por seis meses para toda actividad vinculada al fútbol, al considerar que no cumplió con lo establecido en el artículo 12 del Código Disciplinario. Durante ese tiempo no podrá ejercer cargos ni funciones oficiales dentro de la estructura del club ni en competencias organizadas por la AFA.

Pese al castigo, el plantel de Estudiantes podrá disputar normalmente los playoffs en curso, ya que la sanción se hará efectiva más adelante. Sin embargo, la decisión abre un frente de conflicto entre la casa madre del fútbol argentino y la institución platense, y deja una marca institucional fuerte en el Pincha por un gesto que traspasó la anécdota y terminó convertido en caso disciplinario.