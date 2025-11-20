AFA oficializó a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por la tabla anual

El Comité Ejecutivo de la AFA reconoció a Rosario Central como campeón de Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual y entregó el trofeo en un acto encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia. Además, se resolvió que no se dispute la Supercopa Internacional.

Rosario Central recibió este jueves un reconocimiento histórico: fue oficializado como campeón de Liga 2025 por haber finalizado en lo más alto de la tabla anual. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una reunión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, en la que también se resolvió que finalmente no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

Para recibir el trofeo, una delegación auriazul viajó a la sede de la AFA integrada por el presidente Gonzalo Belloso, la vice primera Carolina Cistinziano, el director técnico Ariel Holan y los futbolistas Jorge Broun y Ángel Di María, quienes participaron de la entrega y de la foto oficial con la copa.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

Apenas finalizado el acto, el club compartió el logro en sus redes sociales con un mensaje directo al corazón canalla: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”. La publicación se sumó a los festejos de los hinchas, que ya venían celebrando la campaña tras liderar el acumulado de la temporada.

¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! 💛💙🏆 pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025

“Se reconoció al actual campeón”

Al salir de la sede de Viamonte, Gonzalo Belloso explicó que la consagración por tabla anual era una idea que venía trabajándose desde hace tiempo. “Era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”, señaló, aludiendo a la intención de consolidar un formato que premie al equipo más regular del año.

El dirigente destacó que el reconocimiento es coherente con lo hecho por el plantel durante toda la temporada. “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año… Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”, afirmó.

Belloso también subrayó que la creación de este título anual responde a una demanda más amplia dentro del fútbol argentino. “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente Tapia, a Pablo Toviggino y a todo el Comité”, remarcó.

Con el trofeo ya en sus vitrinas y la oficialización de la AFA, Rosario Central suma una nueva estrella a su palmarés y refuerza su lugar como protagonista del fútbol argentino en una temporada en la que la regularidad terminó teniendo premio propio.