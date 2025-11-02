Adorni asumirá el lunes como jefe de Gabinete y se consolida el poder de Karina Milei

El actual vocero presidencial jurará ante el presidente Javier Milei y marcará el inicio de una nueva etapa dentro del Gobierno, con mayor influencia de la secretaria general de la Presidencia.

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá formalmente su nuevo cargo el lunes próximo, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento en la Casa Rosada. El acto marcará el comienzo de una reconfiguración interna en La Libertad Avanza (LLA), donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, gana centralidad en el esquema de poder.

Adorni, figura cercana a la hermana del Presidente, es considerado uno de sus colaboradores de mayor confianza. Su llegada al cargo se interpreta como una consolidación del núcleo político más próximo al mandatario, conocido como el “triángulo de hierro”, que integran Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Este último podría pasar en los próximos días de asesor a ministro, un movimiento que busca equilibrar las posiciones dentro del espacio libertario.

Tras su designación, Adorni agradeció públicamente al jefe de Estado por la oportunidad y adelantó los lineamientos de su gestión: “Trabajaremos para profundizar las reformas estructurales”. También dedicó un mensaje a Karina Milei, a quien reconoció “por la confianza y el apoyo permanente”.

El nuevo jefe de Gabinete continuará desempeñando sus funciones en la Casa Rosada y no asumirá la banca de legislador porteño para la que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras imponerse en los comicios locales.

En cuanto a la comunicación presidencial, se prevé que Javier Lanari, actual número dos del área, sea quien lo reemplace al frente de la Vocería de Prensa, aunque el propio Adorni seguirá siendo la figura principal en la comunicación del Gobierno nacional.