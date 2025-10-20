ADIUC y el gremio no docente convocan a un paro universitario para este martes en Córdoba

La medida fue resuelta ante la falta de avances en la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y el retraso de Conadu en definir la fecha del paro nacional.

El Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC resolvió convocar a un paro universitario total para este martes 21 de octubre, en conjunto con el sindicato no docente de la Universidad Nacional de Córdoba.

La decisión se adoptó ante la demora de Conadu en confirmar la fecha de la medida de fuerza anunciada el viernes pasado, y luego de que venciera el plazo legal para la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio docente advirtieron que el Gobierno nacional “mantiene una actitud indiferente frente a los consensos sociales expresados en las calles y en el Congreso”, y denunciaron una política “decidida a destruir la universidad pública y la ciencia, llevándose puestas las instituciones de la democracia”.

En este marco, ADIUC ratificó su plan de lucha por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, reclamando previsibilidad presupuestaria y respeto por la autonomía universitaria.

La medida forma parte de una Jornada Nacional de Lucha que se desarrollará el martes 21 y miércoles 22 de octubre, con el siguiente cronograma:

Martes 21/10 : paro total sin asistencia a los lugares de trabajo.

: paro total sin asistencia a los lugares de trabajo. Miércoles 22/10: acciones de visibilización, pegatina de afiches y campaña en redes sociales.

El comunicado gremial concluye con un llamado político: “Este 26 de octubre votamos en defensa de la universidad pública”.