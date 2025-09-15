Absolvieron a los dos imputados en el juicio por el caso Solange Musse

El tribunal de Río Cuarto decidió eximir de culpas al médico y a la asistente social acusados por impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba durante la pandemia.

La Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto absolvió este lunes a los dos imputados en el juicio por el caso de Solange Musse, la joven que murió de cáncer en agosto de 2020 en Alta Gracia sin poder despedirse de su padre debido a las restricciones sanitarias por la pandemia.

Los jurados populares resolvieron absolver al médico José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y a la asistente social Analía Morales, ambos exintegrantes del COE Regional Río Cuarto, que habían sido acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El veredicto se dio a conocer pasadas las 18.00, luego de una extensa deliberación que cerró un proceso seguido con atención por la opinión pública.

Penas solicitadas y planteos de las partes

Más temprano, el fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para ambos acusados. Además, reclamó que Solange Musse y su familia sean reconocidos como víctimas de violencia institucional, por el hostigamiento que sufrieron durante el viaje a la ciudad neuquina de Plottier, tras ser impedidos de ingresar a Córdoba.

Por su parte, el abogado querellante José Nayi había solicitado dos años de prisión en ejecución condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.

Finalmente, el tribunal resolvió que no hubo delito y dejó a los dos imputados libres de culpa y cargo, dando por concluido el juicio.