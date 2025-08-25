Abren las preinscripciones para ingresantes a escuela de gestión estatal nivel inicial 2026

Están destinadas a ingresantes nivel inicial (sala de 3, 4 y 5), 1° grado de primaria y 1° año de secundaria de gestión estatal. El trámite lo debe realizar la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante a través de la plataforma CiDi – Ciudadano Digital.

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que desde hoy lunes 25 de agosto y hasta el 15 de septiembre del 2025 inclusive, estarán abiertas las preinscripciones para ingresantes a instituciones de gestión estatal para nivel inicial (sala de 3, 4 y 5), 1° grado del nivel primario y 1° año del nivel secundario -Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) y, Educación de Jóvenes y Adultos (nivel primario y secundario) para el ciclo lectivo 2026.

En búsqueda de mejorar la experiencia en los procesos de preinscripción se dará prioridad para comenzar el trámite -en un primer llamado- según los niveles educativos:

Nivel Inicial comienza el 25 de agosto y finaliza el 15 de septiembre.

Nivel Primario comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre.

Nivel Secundario comienza el 8 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre.

Particularmente, solo para la modalidad Jóvenes y Adultos, el proceso de preinscripciones se extiende hasta el 15 de diciembre.

Por otra parte -en un segundo llamado- se propone las preinscripciones para:

Modalidad Especial y establecimientos PIT comienza el 27 de octubre y finaliza el 15 de diciembre.

El trámite se realiza mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP), que se accede desde el link https://formularioinscripcion.cba.gov.ar, bajo el nombre de Preinscripciones Escolares 2026, que se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi).

La persona responsable del estudiante a inscribir debe completar el formulario -con carácter de declaración jurada- ingresando los datos solicitados y elegir, en orden de prioridad, un mínimo de 2 y hasta 4 opciones de establecimientos educativos de acuerdo con su domicilio y también seleccionar el turno.

Desde la página del Ministerio de Educación se puede acceder al Mapa Educativo Provincial a través del link: https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77 para visualizar los establecimiento educativos.

Aquí se detalla cómo realizar la búsqueda: https://bit.ly/mapaeducativocba

Es importante destacar que el formulario debe completarse con los datos del/la estudiante ingresante y no con la información del responsable a cargo.

Una vez finalizado el trámite, el adulto que realizó la preinscripción recibirá una constancia en el correo electrónico registrado en su cuenta de CiDi.

Para quienes realizaron la preinscripción en el primer llamado, se dará a conocer el resultado final -a la cuenta de CiDi de quien realizó la preinscripción- a partir del 3 de noviembre.

El formulario permanecerá disponible hasta el cierre del período establecido para cada llamado. Culminado el plazo para la preinscripción como aspirante, se realizará el proceso de pre-asignación a la/s escuela/s seleccionada/s, de acuerdo con las vacantes de cada establecimiento educativo y según los siguientes criterios:

Aspirantes que tengan hermanos/as matriculados en la institución seleccionada o en centros educativos asociados. Quienes pertenezcan a la misma unidad académica y/o provengan de instituciones educativas asociadas. Aspirantes con domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada, en función de la información registrada (información que será validada por el establecimiento educativo en el proceso de matriculación definitivo). Cumplidos los criterios anteriores, las vacantes disponibles se sortearán entre los aspirantes mediante un proceso aleatorio.

Solo si en todos los establecimientos seleccionados no se ha obtenido un cupo y se encuentra en condición ‘En Espera’, podrá comunicarse con la supervisión de la escuela para organizar institucionalmente esta situación.

La información de contacto estará disponible a partir del 3 de noviembre en la página de Preinscripciones Escolares 2026:

https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/

Si el estudiante ingresante se encuentra indocumentado, el adulto responsable debe acceder a través del formulario desde este link: http://bit.ly/PreinscripcionesEscolaresIndocumentados y registrar los datos del aspirante.

Finalizado el período de preinscripción, desde la Dirección de Nivel que corresponda, se contactará para informar la escuela donde deberá presentarse para hacer efectiva la preinscripción.

Para tener en cuenta:

En el caso de aquellas personas que, vencido el plazo establecido, por alguna razón no hayan matriculado al estudiante a su cargo, estarán habilitados los distintos canales del Ministerio de Educación para recibir las demandas y que las direcciones de nivel correspondientes intervengan en cada caso.

Modalidad Jóvenes y Adultos

La preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026 para la modalidad, tanto para Nivel Primario como Nivel Secundario, se llevará a cabo desde el 1° de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2025.

A través del Formulario Único de Postulantes (FUP) podrán preinscribirse indicando en qué centro educativo deseen cursar sus estudios dentro las Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA y CEIJA.

Para comenzar el Nivel Primario es requisito ser mayor de 14 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026 y, para acceder a Nivel Secundario, es requisito ser mayor de 18 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026 y haber finalizado los estudios primarios, o tener incompleto el nivel secundario.

Una vez que finalice el periodo de preinscripción a través del CiDi, el centro educativo se contactará con cada estudiante preinscripta/o para indicarle qué documentación debe reunir, cómo y cuándo presentarla para realizar el proceso de inscripción definitiva de manera presencial en el centro educativo. Recibirán la comunicación a través del mail y/o teléfono de contacto que indicaron en el formulario.

Por cualquier duda y/o consulta se podrá enviar un mail a [email protected], llamar al 4462400 int. 2616 o enviar un WhatsApp al 3518039676 (respuestas automáticas).

Aclaración: la preinscripción a través del FUP ingresando por CiDi, no excluye la preinscripción que los/as ciudadanos/as deseen hacer de manera presencial en cada centro educativo.

Modalidad Especial

Tener presente que, para la preinscripción en una escuela de Modalidad Especial, es necesario contar con el Informe de Orientación de Trayectoria Escolar (O.T.E.) elaborado por la escuela especial, en el que se informe que resulta conveniente el ingreso de el/la estudiante a una escuela de la Modalidad Especial. El mencionado Informe de O.T.E. deberá presentarse en la Escuela Especial en el momento de confirmar la Inscripción definitiva.

Para consultas:

Podrán comunicarse a través de:

Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Línea gratuita: 0800 888 1234. Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Centros de Atención al Ciudadano: estarán a disposición para aquellas personas sin acceso a internet o a dispositivos electrónicos. https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/

Importante:

Se recomienda leer con atención todas las indicaciones, recomendaciones y tutoriales en: https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/