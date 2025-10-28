Abren búsqueda de familia adoptiva para una niña de 11 años en Córdoba

El Registro Único de Adopción lanzó una convocatoria para personas capaces de ofrecer un entorno afectivo, estable y de contención.

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba abrió una convocatoria dirigida a personas, parejas o familias radicadas en la provincia que se sientan en condiciones de adoptar a una niña de 11 años y brindarle un hogar con afecto, estabilidad y acompañamiento permanente.

La solicitud fue realizada por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Alta Gracia, a cargo del juez Claudio Guillermo Lasso.

La niña es extrovertida, empática y sociable, y disfruta especialmente de actividades artísticas y lúdicas como bailar y dibujar. También tiene afinidad con los animales domésticos, en particular con los perros.

En el ámbito escolar, cursa 5° grado de nivel primario y se desempeña de manera favorable, con algunas adaptaciones de acceso al contenido. Actualmente recibe apoyo psicopedagógico y continuará con tratamiento psicoterapéutico, por lo que se requiere disponibilidad para acompañar procedimientos y valoraciones profesionales.

La niña es parte de un grupo fraterno de tres hermanas y mantiene con ellas un vínculo afectivo muy cercano. Por este motivo, se considera esencial que esos lazos se preserven y se sostengan.

El RUA remarcó que se busca una familia que pueda ofrecer un ambiente contenedor, estimulante y atento a sus necesidades, favoreciendo así su desarrollo integral.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través del sitio oficial del RUA y deberán seleccionar la Convocatoria n.° 11/25 para completar el formulario correspondiente.