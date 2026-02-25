A Instituto se le escapó sobre el final: 1-1 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

La Gloria se puso en ventaja con un gol de Diego Sosa en el primer tiempo, pero el Ciclón evitó la derrota con un tanto de Luciano Vietto a cinco minutos del cierre. El reparto dejó sensaciones opuestas: Instituto lo tenía y se le escapó; San Lorenzo rescató un punto cuando el partido se le iba.

San Lorenzo e Instituto empataron 1-1 este martes en el Nuevo Gasómetro, en un partido que tuvo a la visita más efectiva en el primer tiempo y al local empujando hasta el final para no quedarse con las manos vacías.

Instituto golpeó primero a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Diego Sosa abrió el marcador y le dio a la Gloria el escenario ideal para jugar: ventaja, orden y la chance de defenderse con el resultado a favor. San Lorenzo, en cambio, tuvo la pelota por largos pasajes, pero le costó transformar la iniciativa en situaciones claras y el partido se fue cargando de tensión con el correr de los minutos.

En el complemento, el Ciclón aceleró, arrinconó a Instituto y sostuvo la presión en campo rival. La insistencia tuvo premio cerca del final: a los 86 minutos, Luciano Vietto apareció para el 1-1 y desató el desahogo en el Pedro Bidegain. Con el empate, San Lorenzo rescató un punto que parecía perdido, mientras Instituto se fue con bronca por haber tenido el triunfo al alcance.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Talleres este sábado a las 22.15. Instituto, por su parte, será local ante Unión este domingo a las 19.15.