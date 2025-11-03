A 30 años, la Provincia honró a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Marcos Ferrer encabezaron el acto en el Paseo del Milagro de la localidad del departamento Tercero Arriba. El mandatario destacó que “Río Tercero nunca bajó los brazos” y su vecinos “se abrazaron al pedido de justicia, verdad y memoria”.

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Marcos Ferrer, presidieron un acto institucional para rendir homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, a 30 años de la tragedia.

Fue en el Paseo del Milagro de la localidad del departamento Tercero Arriba, donde además se llevó a cabo una misa conmemorativa.

Durante el homenaje, el mandatario provincial destacó la fortaleza y el coraje del pueblo de Río Tercero tras el atentado, y subrayó que la comunidad es reconocida por su capacidad de sobreponerse y avanzar pese al dolor.

“Río Tercero nunca bajó los brazos”, expresó el gobernador, y destacó que “se abrazaron todos juntos a una sola causa y un solo pedido de justicia, de verdad y de memoria”.

A la vez que e instó a fortalecer la memoria y el aprendizaje colectivo para que no vuelvan a ocurrir tragedias como estas: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”. Audio: Martín Llaryora

El gobernador recordó la sanción de la Ley 11.003, que instituye el izamiento de las banderas a media asta cada 3 de noviembre y la inclusión del atentado en la currícula educativa provincial, como parte del homenaje permanente a las víctimas y del compromiso con la memoria.

“Esta normativa es una manera en que la provincia de Córdoba le rinde homenaje a todos los vecinos de Río Tercero y a sus víctimas”, enfatizó.

A su turno, el intendente Marcos Ferrer destacó la presencia de Llaryora en el homenaje y remarcó que se trata de “la primera vez que un gobernador de la provincia de Córdoba se hace presente en este acto”.

Y valoró que “el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ha instituido en su currícula educativa de toda la provincia el tema del atentado del 3 de noviembre en las aulas, tanto para nivel inicial, primario y secundario”.

El acto tuvo como objetivo honrar a las víctimas y reflexionar sobre los hechos, consecuencias y causas que originaron el atentado.

Estuvieron presentes además el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el secretario general de la Gobernación, David Consalvi; y el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto.

Ley en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”

Recordemos que en 2024, Martín Llaryora firmó la promulgación de la ley 11.003 en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”, aprobada días antes por la legislatura provincial

La normativa expresa que “la Ley tiene por objeto promover el desarrollo de actividades recordatorias relacionadas a las explosiones sucedidas los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (F.M.R.T.), con especial énfasis en los acontecimientos que originaron el atentado, las consecuencias provocadas en la ciudad y en sus habitantes, la reparación histórica como proceso de reconstrucción y el homenaje a las víctimas y personas damnificadas”.

En su artículo 2, la ley instituye el 3 de noviembre de cada año como “Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.

Asimismo, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dispone en cada aniversario la realización de actividades curriculares que promueven la reflexión sobre este día y su reparación histórica, en los establecimientos educativos de la provincia de todos los niveles y modalidades.

Sobre el atentado

La Fábrica Militar de Río Tercero explotó alrededor de las 8:55 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, liberando una oleada de aproximadamente 20.000 proyectiles que convirtieron a la ciudad en un escenario de devastación.

Las explosiones afectaron principalmente a los barrios vecinos a la planta, reduciendo viviendas y vehículos a escombros y esparciendo esquirlas y municiones en la zona urbana.

Como resultado, siete personas fallecieron, más de 300 sufrieron heridas, y miles de personas debieron ser evacuadas o decidieron autoevacuarse por temor a más detonaciones.