4.500 personas participaron de Córdoba Cerca Tuyo en Villa Carlos Paz

La jornada libre y gratuita, impulsada de forma interministerial por el Gobierno de Córdoba, se desarrolló durante los días 15 y 16 de agosto. Más de 300 personas fueron asesoradas sobre los boletos sociales de Transporte, 180 accedieron a un chequeo odontológico y 92 realizaron trámites de DNI y pasaporte. Además, los visitantes disfrutaron de las variadas actividades lúdicas e informativas.

Villa Carlos Paz fue sede de la cuarta edición de “Córdoba Cerca Tuyo”, donde hubo una concurrencia de más de 4.500 personas.

Desarrollada entre los días 15 y 16 de agosto, la propuesta con entrada libre y gratuita permitió acercar trámites e información de los distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, además que ofreció distintas actividades didácticas a los visitantes.

En ese marco, cabe destacar la convocatoria de la Secretaría de Transporte, la cual atendió 318 consultas sobre los boletos Educativo Cordobés, el Obrero Social, Adulto Mayor, Social Cordobés, Metropolitano y el Pase Libre por Discapacidad y Enfermedades Crónicas.

Por su parte, el Ministerio de Salud puso a disposición testeos, vacunaciones, atención odontológica e información sobre los diferentes programas que lleva adelante la cartera sanitaria.

En detalle, la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial se encargó de ejecutar las tareas de Salud.

En total, 180 personas fueron chequeadas por odontólogos del Programa Salud Bucal; se efectuaron 56 testeos de VIH y Sífilis; se vacunaron 31 mascotas por zoonosis; y 80 personas fueron atendidas en el stand del Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé.

Por otro lado, el área de Registro Civil que depende del Ministerio de Justicia y Trabajo, registró entre ambos días un total de 92 trámites de renovación del Documento Nacional de Identidad y Pasaporte.

El stand de Atención al Ciudadano, dirigido por la Secretaría General de la Gobernación, fue visitado por 250 personas.

Las consultas allí estuvieron principalmente dirigidas sobre Ciudadano Digital, Servicio de Firma Digital y asesoramiento sobre gestiones de turnos y reclamos con otras reparticiones.

A la vez, la Universidad Provincial de Córdoba brindó información sobre las sedes regionales y orientación sobre la oferta académica de la casa de estudios. A los adultos mayores se les presentó el Programa de Bienestar resaltando las actividades diseñadas especialmente para ellos y también se exhibió la cartelería del Teatro UPC.

Por último en el área de servicios, estuvo presente el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a través de Desarrollo Emprendedor, Banco de la Gente y Fundación Banco de Córdoba.

Cada uno contó con un stand informativo con folletos, material de emprendedurismo y asesoramiento para el público. Alrededor de 300 personas se acercaron a los puestos de Desarrollo Social y 90 participaron de sorteos de Bancor.

Juegos y actividades para todos

A la vez, la jornada contó con numerosas propuestas didácticas con el objetivo de disfrutarlas en familia.

En primer lugar, el Ministerio de Educación dispuso visores de realidad virtual donde más de 210 vecinos y turistas interactuaron en actividades formativas.

Además, la Agencia Córdoba Cultura instaló un stand interactivo con espacio para la lectura, juegos e información para el público en general.

Por último, la Agencia Córdoba Joven propuso juegos como preguntados, tejo, metegol, fotos y videos personalizados. También, facilitó un puesto de hidratación para todos los presentes.