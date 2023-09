Macri, en Villa Carlos Paz: ‘El 22 de octubre hay que luchar para convencer a todos aquellos que quieren un cambio, que el cambio posible se llama Patricia’

Mauricio Macri estuvo este martes en Villa Carlos Paz en el marco de una gira proselitista en apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

El exmandatario visitó por la mañana Villa Allende, luego realizó una caminata y recorrió el Paseo del Buen Pastor en la capital provincial, y cerró la jornada con una reunión abierta en el Hotel Eleton de nuestra ciudad, que estuvo coordinada por la presidenta del PRO local y concejala Noe García Roñoni.

En ese contexto sostuvo que Patricia Bullrich, es la que va a ‘llevar el cambio profundo que quieren los argentinos’. Y arengó: ‘El 22 de octubre hay que luchar para convencer a todos aquellos que quieren un cambio, que el cambio posible se llama Patricia’.

También realizó un balance personal de su actividad política, y aclaró: ‘Yo no me arrepiento un día de los 20 años que puse en la política, a pesar de todos los problemas que traje a mi familia; no me arrepiento un día de lo que he hecho porque siento que lo más lindo que le puede pasar a uno es la sonrisa de ese chico que recibió la capacitación, o el pueblo que tenía un nuevo acceso, o una planta potabilizadora de agua, tantas miles de obras que hicimos por todo el país’.

De la reunión abierta en Villa Carlos Paz tomaron parte dirigentes de Juntos por el Cambio de nivel local y provincial, militantes y simpatizantes del espacio.

Consultado asimismo por los legisladores radicales que dieron quorum para tratar la media sanción de la quita del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que se debatía en la Cámara de Diputados, Macri fue muy crítico: ‘Me parece que no estaba hablado. El populismo es muy contagioso’.

Macri estará hoy en Oncativo y concluirá su agenda cordobesa en Villa María, donde respaldará al candidato a intendente del PRO Darío Capitani, en el marco de las elecciones municipales que se realizarán en esa localidad el 1 de octubre.

‘Gracias Mauricio por visitarnos!!

Sos siempre más que bienvenido, tu presencia marca el rumbo del cambio, el rumbo que queremos para nuestro país.

Gracias por ser el líder que sos. Este 2023 vamos con vos y con Patricia’, celebró García Roñoni, tras acompañar al exmandatario en una caminata por el centro de Villa Carlos Paz.

Por otro lado, la dirigente carlospacense compartió con Macri su convicción de que en ‘Juntos por el Cambio no hay lugar para políticos corruptos’ y anticipó que en el Concejo de Representantes local impulsarán por tercera vez el proyecto de Ficha Limpia.