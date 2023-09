El Cosquín Rock 2024 tiene grilla confirmada: Slash, Steve Aoki, Duki, Claptone y Lali, entre las grandes novedades

Fuente: Télam

El guitarrista de Guns N´ Roses Slash, el DJ Steve Aoki, el combo de música electrónica alemana Claptone, el referente del trap local Duki y la estrella pop Lali serán algunas de las grandes novedades de la edición del Cosquín Rock 2024, que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Estas figuras se sumarán a rutilantes nombres de la escena rockera en este tradicional encuentro, como el caso de Divididos, Las Pelotas, Ciro y los Persas, Skay y los Fakires, Los Auténticos Decadentes, Babasónicos, La Vela Puerca, Molotov, Las Pastillas del Abuelo y Catupecu Machu, entre tantos.

Así se desprende de la grilla completa dada a conocer este mediodía, en una profusa lista que da cuenta de una gran variedad de estilos, de un importante cruce generacional y de una fuerte presencia internacional, como nunca se había visto en los 24 años de historia ininterrumpidas de este festival.

Si bien el encuentro musical solía contar con artistas internacionales, como el caso de los mencionados Molotov o los uruguayos de La Vela Puerca, la llegada de Slash, Claptone, Steve Aoki y el cantante de reggae italiano Alborosie eleva un escalón a este ítem.

La variedad de estilos aparece marcada con fuerza con números bien diferenciados como el caso de Tiago PZK, Miranda!, Ke Personajes, La Delio Valdez, Los Tabaleros, Escalandrum, Julieta Laso, Dante Spinetta, Damas Gratis y Miau Trío, por citar apenas algunos casos.

Pero dentro de los habituales nombres rockeros también destacan como novedades el regreso al festival de Los Pericos, Los Caligaris, Mimi Maura y Dancing Mood.

Por otra parte, las dos jornadas previstas para febrero permitirán concentrar a diversas figuras que en los últimos meses han llenado estadios tanto a nivel local como internacional, tal el caso de Ciro, Divididos, Duki, Babasónicos y Lali, por citar apenas algunos casos.

La siguiente es la grilla completa del festival por día:

Día 1: 10 de febrero

Claptone, Babasónicos, Divididos, Tiago PZK, Lali, Airbag, Dillom, Skay y los Fakires, MIranda!, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Bandalos Chinos, Conociendo Rusia, Dante Spinetta, La Delio Valdez, Ke Personajes, Bresh, Sueño de Pescado, Caras Extrañas, Los Pericos y Amigos, Polenta, Nafta, Silvestre y la Naranja, La Chancha Muda, Victoria Engel, Escalandrum, Sabor Canela, La Mississippi, 1915, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Winona Riders, Los Tabaleros, Natalie Pérez, Sara Hebe, Julieta Laso, Los Peñaloza, Ivan Singh y Alicia Ya Yah Townsend, Wayra Iglesias, Blair, Ventiuno, Pedro Pastor, León Cordero, Broke Carrey, Melanie Williams, Isla de Caras, Miau Trío, Martín Giusta, Fiesta Sabor, Villa Diamante, La Coneja China, Luana, Kamada, Agrupación Marlene, The Rocketmen.

Dia 2: 11 de febrero

Slash Ft. Myles Kennedy and the Conspirators, Duki, Steve Aoki, Ciro y los Persas, Ysy A, Molotov, Catupecu Machu, Las Pelotas, El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo, Usted Señalemelo, Alborosie, Milo J, Snow Tha Product, Cruzando el Charco, Peces Raros, Muerejoven, Koino Yokan, Neo Pistea, Damas Gratis, Los Caligaris, El Bordo, Estelares, El Zar, Paz Carrara, Alika, Don Carlos, Los Tipitos, Mimi Maura, Dancing Mood, Ben Yart, Stailok, Odd Mami, Leo Rizzi, Anita B Queen, Yami Safdie, Rosa Profunda, Nenagenix, Santi Muk, Simona, Pax and the Baby Boys, Army of Dub, Ill Quentin, Boconas, Panal, Laretha Weathersby, Bourbon Sweethearts, Toyo + Taryn Spilzman, Camilu, Alapar, The Last Train, Sola Golo`s Band.