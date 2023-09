Oficialismo cerró filas para defender el nombramiento de la pareja del intendente como directora: ‘Policías del amor’

Con una vergonzosa exhibición de rasgos autoritarios, débiles argumentos y una forzada interpretación del Código de Ética de la Función Pública, el oficialismo legislativo cerró filas para, por un lado, defender la designación de la pareja del intendente Esteban Avilés como directora, y por otro, pretender intimidar a la concejala autora del proyecto que pedía su renuncia, Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz).

La discusión se dio este jueves en el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo de Representantes donde el bloque de Carlos Paz Unido bloqueó, además, otros cinco proyectos de las minorías referidos a distintos temas.

El escándalo Mossé

Tal como se preveía, el primer momento que generó una tensa discusión tuvo que ver con el proyecto de resolución firmado por el bloque de Juntos por Carlos Paz pidiendo que el intendente Esteban Avilés ‘desvincule de manera inmediata a su conviviente Sra. Marina Isabel Mossé del cargo de directora de Modernización y Gestión de Calidad, por haber sido designada en abierta contravención al Código de Ética de la Función Pública’.

Dicha ordenanza (5922) establece taxativamente en su artículo 20 que, ‘los funcionarios públicos municipales tendrán prohibido designar agentes para que presten servicios en la repartición o dependencia a su cargo, si está unido con ellos por vínculos familiares, cónyuge por matrimonio o unión convivencial pariente consanguíneo o afín en primer grado’. Y es por todos conocido que Mossé es la pareja de Avilés desde hace varios años. Por caso, en el reciente acto de asunción, fue invitada a firmar el acta de traspaso en esa calidad.

‘La ordenanza del Código de Ética fue sancionada por esta gestión, cuyo líder político dice ser la encarnación de la transparencia y la honestidad. Quiero creer que no van a borrar con el codo lo que han escrito con la mano. Pido que acompañen este proyecto y hagan honor al juramento que prestaron hace 27 días, y si no lo acompañan, espero que se hagan cargo.

Como dice el dicho, no solo hay que serlo, si no parecerlo’, afirmó Felpeto. Y agregó que el nombramiento, ‘al violar explícitamente el artículo 20 también viola de manera implícita otros artículos, como la probidad, la providencia, la idoneidad, la legalidad, la transparencia y la igualdad de trato’.

Desafiante, Felpeto cerró su alocución con una frase atribuida a Lincoln: ‘puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, pueden engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos, todo el tiempo’.

El jefe del bloque de JxCP, Daniel Ribetti, consideró que se trata de ‘una situación insoslayable que no podemos dejar pasar’.

En este sentido planteó que el nombramiento de la pareja de Avilés, ‘se llevó adelante con un desparpajo, con una desprolijidad y con un desprecio por lo correcto que llama la atención’.

‘El intendente se cargó en un lapso de 15 días tres proyectos sobre esta misma ordenanza. El artículo 16 sobre dignidad y decoro, cuando nos insultó alegremente en la asunción; el artículo 20 sobre los vínculos familiares (no se pueden esconder); y el artículo 34 relacionado a los obsequios, ya que cuando se debatía en este recinto la prohibición de nuevos edificios, ese mismo día lo que podría ser un empresario llevaba regalos al intendente también transgrediendo esta misma ordenanza’.

‘Me preocupa que en tan poco tiempo se ignore sistemáticamente esta ordenanza y no me parece casualidad.

Esto último (la designación de Mossé) nos parece de una gravedad extraordinaria. Está la firma de él en el decreto, la firma de su pareja en el acta de asunción…

Si actúa con esta impunidad a la vista de todos tomando este tipo de decisiones nos deja un margen muy alto sobre lo que puede hacer a espaldas de la sociedad.

Me llama poderosamente la atención que esta decisión no esté siendo cuestionada por integrantes de su mismo espacio político, que se la estén dejando pasar y que elijan mirar para otro lado’, sostuvo.

Y en este sentido indicó que desde el bloque ‘queremos de alguna manera indicarle a esta persona (Avilés) que al margen que ha ganado las elecciones no tiene legitimidad para hacer lo que quiera, hay un marco normativo y hay que respetarlo’.

Acto seguido quien asumió la palabra por parte del oficialismo fue el jefe del bloque, Sebastián Guruceta, para quien el proyecto incluye ‘términos injuriantes’ y está escrito con ‘tinta cargada de odio contra una persona que tiene dilatada trayectoria en el municipio’

Respecto a la ‘hipotética violación del artículo 20 del Código de Ética argumentó que para que se de la unión convivencial ‘el punto fundamental es la cohabitación’.

‘Si bien podemos reconocer una situación afectiva entre el intendente y la señora Mossé, claramente no conviven.

Tenemos una empleada municipal, que convive en una ciudad distinta, y un intendente que convive en Carlos Paz’, señaló.

Y también negó que el puesto de directora en el que fue nombrada esté a cargo del intendente.

‘Por el organigrama no está dentro de las obligaciones directas y a cargo del intendente.

No existe una violación a la ordenanza de Ética’, dijo.

Por otro lado, dijo que espera que, ‘la damnificada accione directamente contra quienes firmaron este proyecto, porque atenta contra su decoro y dignidad’.

Luego se dedicó a defender la trayectoria e idoneidad de Mossé, precisando que es empleada del municipio desde 1994 y que pasó por diferentes gestiones.

‘Este cargo para el que dicen que no es idónea, lo viene desempañando desde 2019’, aclaró.

La concejala Raquel Merlino (CPU) adhirió a lo expresado por Guruceta y tras contar que, ‘he formado parte de la redacción y he votado este Código de Ética’ en 2014, manifestó que, ‘nada más lejos del espíritu incorporar relaciones personales más allá de lo acreditado ante la ley’.

‘Acá se pretende llevar adelante una denuncia por una relación personal. No hay requisito legal que los una y ni siquiera comparten domicilio’, insistió.

En un intento por chicanear a la oposición, afirmó que no se cuestionó la idoneidad de Mossé cuando ejerció el cargo en la pasada gestión municipal pero sí lo hicieron en este momento: ‘Por qué, es una pregunta que no me atrevo a responder’.

El remate le quedó servido a Ribetti: ‘el decreto anterior lo había formado Gesteira que no era pareja de esta persona, entones la incompatibilidad la vemos ahora y no antes porque antes Avilés no era el intendente, o al menos eso nos dijeron’.

Soledad Gallardo (CPU) protagonizó una insólita intervención. Leyendo, reclamó a los ediles de las minorías ‘una explicación sobre el hecho de corrupción’ ocurrido en 2006, durante el gobierno de Carlos Felpeto, y por el que fueron condenados por peculado los tribunos de Cuentas de aquel período.

‘Los vecinos están esperando cerrar ese capítulo más oscuro de corrupción’, dijo.

La presidenta, Alejandra Roldán, también tomó la palabra y opinó que el proyecto firmado por JxCP configura un hecho de ‘violencia política’ contra Mossé por su condición de mujer, y también defendió su idoneidad.

Se convirtieron ‘en una suerte de policías del amor, como un programa de chismes’, afirmó sobre la oposición.

La propuesta se sometió a votación y fue rechazada por 7 (CPU) a 5 (JxCP y CPI).

Pedido a la legislatura por Felpeto

Buscando contrarrestar esta situación, el oficialismo ingresó (fuera de hora) un proyecto tendiente a solicitar a la legislatura de la provincia un ‘informe de la situación laboral actual de la Agente Pía Felpeto’.

Entre otros aspectos, se solicita fecha de ingreso como personal contratado; designación en Planta Permanente; y concursos administrativos rendidos.

La propuesta surgió, de acuerdo a lo explicado por Guruceta, tras ‘el estudio de títulos de cada uno de los concejales, surgiendo este tipo de dudas, y además interesarnos en el mecanismo de la asunción de la concejal en lo que respecta a la legislatura de la provincia’.

Felpeto, que ya había pedido a sus pares de las minorías que acompañen el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto, cargó contra el oficialismo y sostuvo que se trataba de ‘un abuso de autoridad’, fruto de ‘una mente un poco dormida’

‘Tuvimos una sesión preparatoria, se conformó una comisión especial (Guruceta, Villalobos y Ribetti) para ver incompatibilidades y nada se dijo respecto a mi situación laboral’, arrancó.

Luego, entregó a la secretaria legislativa una pila de documentación: ‘Todo lo que piden en el proyecto está ahí. Está todo en la web de la legislatura. Me tomó cinco minutos bajarlos e imprimir una copia. No se han molestado ni en googlear’, enfatizó.

De todos modos, informó que, ‘pasé a planta permanente rindiendo un concurso y mi ascenso también fue por concurso’.

Mostró, además, el pedido -y otorgamiento- de una licencia sin goce de sueldo (se desempeñaba como oficial auxiliar legislativo) por cargo electivo a partir del 14 de agosto de 2023.

‘Si este proyecto es la respuesta porque hemos encontrado que Mossé ha sido designada por un decreto del intendente como funcionaria cuando no lo puede ser y lo hemos marcado, vamos por mal camino.

Nuestra obligación, la que nos dio la ciudadanía, es la de controlar al gobierno. Y vamos a controlar cada papel que entra y cada peso que sale de este municipio. No se puede tapar el sol con una mano’, lanzó.

A pesar de la contundencia de su intervención, desde CPU Leonardo Villalobos afirmó que, ‘vamos a esperar que la legislatura se expida. Solo es información, no hay que estar para nada perseguida’. El tono canchero con lo que expresó estas palabras estuvo completamente de más, toda vez que Villalobo, personalmente y como parte del bloque de CPU, viene rechazando y negando todo tipo de información solicitada por las minorías relacionada a la marcha del gobierno municipal en los últimos cuatro años.

Ribetti recordó que como integrante de la comisión especial para estudiar los títulos de los concejales antes de asumir nadie hizo ninguna consulta sobre el tema: ‘Si había alguna duda podrían haber preguntado, yo estaba al tanto de esta situación y no había ninguna situación de incompatibilidad, por eso ni siquiera consideré necesario mencionarlo’.

Hizo referencia luego a las palabras de Roldán, y consideró que esa violencia política contra las mujeres que se denunció ‘fue aplicada por todo el bloque oficialista en distintos tramos’ respecto a Pía Felpeto.

Esto motivó un fuerte cruce con la presidenta del cuerpo legislativo.

El último en hacer uso de la palabra fue el edil de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta.

Su intervención puso blanco sobre negro en relación a las motivaciones detrás del pedido de informes a la legislatura.

‘Este proyecto tiene una vocación de poner en su lugar a quienes se dignen cuestionar al gobierno municipal. Hay voluntad de amedrentar y no convalidamos esas actitudes’, dijo. Y explicó: ‘No creemos que este proyecto tenga que ver con cerciorarse el cumplimiento de las condiciones que establece la Carta Orgánica.

Para ser concejal hay inhabilidades e incompatibilidades.

Ante la comisión que valida los títulos se realiza una declaración jurada donde cada uno se hacer cargo de cumplir las condiciones y no estar inhabilitado’, repasó.

Luego enumeró la lista de inhabilidades previstas y advirtió: ‘de ninguno de nosotros se hizo’.

‘Apuntar justa y casualmente después que apareció un cuestionamiento público a una figura política del gabinete municipal solo en relación a esa concejala es llamativo.

Este pedido está direccionado desde lo político.

Sólo lo acompaño porque la persona involucrada quiere aprobarlo.

Pero esta información que tan celosamente se busca respecto a una persona no tiene la misma celeridad ni esfuerzo respecto a información que pedimos sobre actos públicos, de manejo de dineros públicos.

En las últimas sesiones desde mi banca he presentado proyecto que no han atacado a nadie, y sin embargo, ni siquiera se han dignado de dar tratamiento sobre tablas ni lo han llamado a comisión.

Es un exceso que hoy tengamos que leer un proyecto a las 3 y media de la tarde, como si fuera une emergencia publica, para tratarlo tres horas después.

Evidentemente la urgencia es política. Es para poder salir decir algo en relación a este tema para tratar de tapar la otra cuestión’, disparó, en alusión al nombramiento de Mossé.

El pedido de informes a la legislatura se aprobó por unanimidad.

