Talleres cayó ante Rosario Central en un partidazo en Arroyito

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alex Rodriguez; Lautaro Giaccone, Agustín Toledo, Tomás O´Connor e Ignacio Malcorra; Octavio Bianchi y Jaminton Campaz. DT: Miguel Ángel Russo.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; y Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 33’ Campaz (C) y 37’ Malcorra (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio José Romero por Depietri (T); 12’ Kevon Ortiz por O´Connor (C); 21’ Lucas Suárez por Portillo (T) y Luis Sequeira por Ortegoza (T); 24’ Luca Martínez Dupuy por Bianchi (C) y Juan Cruz Komar por Quintana (C); 27’ Diego Barrera por Bustos (T) y 38’ Ismael Cortez por Damián Martínez (C) y Agustín Sández por Giaccone (C).

Incidencia en el segundo tiempo; 36’ Broun (C) le atajó un penal a Garro (T).

Amonestados: Campaz, Malcorra, Mart{nez Dupuy y Komar (C). Garro y Sosa (T).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).