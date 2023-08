Unánime repudio de la oposición al agresivo discurso de Avilés en su asunción: ‘Busca enemigos donde no los hay’

Agresivo. Irrespetuoso. Totalitario. Peyorativo. Confrontativo. De mal gusto. Maltratador. Muy bajo. Irrespetuoso. Fuera de lugar.

Así calificaron al discurso de Esteban Avilés durante su asunción los referentes e integrantes de las minorías legislativas que fueron el blanco del ataque tribunero del flamante intendente.

Tanto los ex candidatos a intendente Emilio Iosa (Juntos por Carlos Paz) y Mariana Caserio (Carlos Paz Inteligente), como el exintendente Carlos Felpeto (JxCP), los concejales Pía Felpeto, Daniel Ribetti, Noe García Roñoni y Fernando Revello (JxCP), y Carlos Quaranta (CPI), y el tribuno de Cuentas Gustavo Molina (JxCP) coincidieron en repudiar las palabras de Avilés.

Cabe recordar que, durante su discurso de asunción, y cuando hablaba de la COOPI, calificó a las minorías como ‘el cuco’.

‘El cuco son los dirigentes que representan a todas las minorías legislativas que tenemos presente, y que han sido cómplices, que le han dado impunidad política, jurídica y económica a estos atorrantes’, aseveró, señalando a los ediles opositores.

Ante esto, los dirigentes y concejales de la oposición se mostraron sorprendidos, en parte, por el ataque ‘innecesario’, pero lo vincularon a la necesidad de Avilés de ‘inventar un enemigo’, ya que esa ha sido su propuesta política desde que asumió el poder, en 2011.

Acá, un repaso por lo que dijeron.

Emilio Iosa (JxCP): ‘Parece que se le rayó el disco al intendente. Es el cuento de la buena pipa. Un discurso relacionado al pasado, muy agresivo con la otra parte de Carlos paz que fue democráticamente a votar y eligió otro Carlos Paz.

No habló del futuro, de lo que sueña para Carlos Paz y en ese sentido me pareció sumamente irrespetuoso.

Nuestro desafío es equilibrar la ciudad. El gran problema de esta gestión es que ha generado una autorreferencia enorme, como si fuera fundacional, y el discurso de la Gestión Comunitaria se ha vuelto más totalitario.

El gran desafío es democratizar la ciudad y representar a los sectores que querían un cambio’.

Mariana Caserio (CPI): ‘Siempre la misma impronta confrontativa, totalmente innecesaria. Fuimos para acompañar a nuestro concejal a un acto institucional y que nos maltrate de esa forma es preocupante. Es preocupante ese avasallamiento a lo institucional de mal gusto.

Lo que hacemos es lo que debemos hacer que es para lo que la gente no eligió que es ser una oposición, y una oposición constructiva.

El discurso estuvo muy vacío de contenido. Sin explicar absolutamente nada de los problemas financieros del municipio. Encontrarnos con que ahora, después del esfuerzo que hizo la ciudadanía para pagar esos fondos específicos, se destinen vaya saber a qué.

Disponer con esa impunidad de esos dineros que se cobraron para algo especial es una barbaridad.

Después de 12 años venir a decir que va a trabajar para que Carlos Paz sea un destino internacional, la verdad que es una risa, siendo que estuvo cuatro años al frente de la Agencia Córdoba Turismo y no hizo absolutamente nada en materia de turismo para la ciudad.

Es un chiste. En muchos sentidos parece una burla al carlospacense.

Es más de lo mismo. No hace ninguna autocrítica y las cosas que propone son irrisorias después de 12 años de gestión’.

Carlos Felpeto (JxCP): ‘Tuvo un discurso donde parece que en Carlos Paz estuviera todo hecho. Lo más repudiable es cuando agravió a las minorías. No tenía ninguna necesidad, pero necesitaba algún aplauso.

Se ve que en este período empieza sin tener enemigos. Felpeto no le rinde, el gas no le rinde, la Cooperativa no le debe estar rindiendo y está buscando algún enemigo para el futuro’.

Pía Felpeto (JxCP): ‘El discurso inicial deja mucho que desear. Sigue buscando enemigos en la COOPI, sigue buscando enemigos donde nos los hay, creados por ellos mismos…

No esperaba menos del oficialismo porque se ha manejado en todas sus gestiones de esta manera.

Pensábamos que podíamos empezar a construir algo para Carlos Paz en el Concejo, pero el mensaje es que vienen con los tapones de punta contra la oposición.

Trataremos por los canales institucionales de llegar a acuerdos y consensos para mejorar la calidad de vida de los carlospacenses, pero lo veo difícil.

Hemos escuchado un discurso lleno de falacias. El transporte público no funciona como corresponde y no cumple con las expectativas de la gente, hablar del hospital y un montón de situaciones que no sé en qué realidad viven.

Siguen hablando de la pandemia y la pandemia ya pasó. Y en ese contexto, cuando aparentemente el gobierno quería ayudar se dedicó a meter denuncias penales a los vecinos que realizaban colectas para llevar alimentos a los barrios más humildes. Eso no es trabajar en comunidad’.

Daniel Ribetti (JxCP): ‘Si alguien abrazaba alguna remota posibilidad de que se podía convivir con el oficialismo y trabajar conjuntamente y constructivamente por esta ciudad, Avilés acaba de desperdiciar todas esas oportunidades con un solo discurso.

Fue un discurso carente de propuestas. Se basó en el trato peyorativo hacia las minorías y en la felicitación de lo que él mismo hizo en estos último cuatro años mientras controlaba por control remoto a Gómez Gesteira que es el peor intendente de la historia, y que se está yendo premiado al tribunal de Cuentas.

Es realmente muy triste para la ciudad el panorama político que se abre.

Ante esto, y después del maltrato que acabamos de recibir, el desafío será tener paciencia y seguir proponiendo constructivamente como lo hemos hecho los últimos cuatro años. Tengo 130 proyectos presentados y en espera de ser tratados. Mi compromiso y vocación de trabajo siguen intactas. Los voy a seguir haciendo, esa es la perspectiva con la que me paro ante este nuevo Concejo y con esta nueva coyuntura y esta propuesta violenta y explícita del intendente’.

Fernando Revello (JxCP): ‘Me perdí de haber vivido estos últimos años en Carlos Paz. No estuve en la ciudad que ellos cuentan. Los dos discursos fueron bastante flojos. Siguen dividiendo, siguen buscan enemigos donde no los hay.

Hablaron de la pandemia como si hubieran hecho una gestión fabulosa y todos sabemos que se echaron médicos, no había camas Covid en el hospital, y personalmente fui denunciado por hacer asistencia a los barrios.

Después hubo un agravio gratuito por parte del intendente hablando de grupos minoritarios. No me sentí aludido, por supuesto, pero me parece muy bajo en la asunción estar agrediendo a las minorías. Están buscando un enemigo, es la forma de gestionar de este gobierno.

Nuestro desafío es abrir las puertas del Concejo. En lo personal es trabajar en los clubes, en los barrios, en los centros vecinales que me lo permitan. Presentaré todos los proyectos necesarios y me dirán que no todas las veces necesarias, pero la intención es que la gente se entere’.

Noe García Roñoni (JxCP): ‘Cuando llegó el momento del discurso comenzó con estas agresiones. A título personal no me siento tocada, no tengo nada que ver con esas instituciones de las que él habla.

No me considero el cuco para nada. Lo que dijo habla más de él que de nosotros. Yo no tengo odio ni resentimiento, no necesito enemigos, que es lo que él está buscando para su gestión.

En un acto protocolar se volvió un discurso para la tribuna. Me pareció irrespetuoso y fuera de lugar’.

Carlos Quaranta (CPI): ‘El discurso es más de lo mismo, con una impronta que todos conocemos de confrontar permanentemente, de marcar los errores ajenos, de marcar las deficiencias de los sectores políticos o algunos dirigentes, pero se olvidó claramente de lo que sucedió el último mes. Un municipio donde han planteado que están en emergencia económica y donde han tenido que echar mano a los fondos específicos que con mucho esfuerzo los vecinos han pagado para cuestiones muy puntuales, pero de eso nada se dijo.

Siempre se habla de lo que creen que es conveniente y no de los problemas reales que tiene la ciudad y que no fueron mencionados.

El principal desafío es el mismo que planteamos hace cuatro años y tiene que ver con que haya diálogo, pero soy pesimista.

La situación que ellos plantean, y la forma en que el intendente se dirige hacia los dirigentes que se hacen presentes en un acto institucional marcan la impronta que va a tener y que seguramente se replicará en el Concejo.

Un Concejo que siempre fue manejado por la mayoría, donde no hubo diálogo ni respeto por las minorías, donde hemos trabajado muchísimo y colaborado con proyectos que venían del ejecutivo.

En mi caso he presentado más de 150 proyectos y ha sido una falta de respeto de la mayoría ni siquiera haberlos tratado.

Ojalá esto cambie, pero realmente no tenemos la expectativa que así sea’.

Gustavo Molina (JxCP): ‘Avilés dio un discurso cargado de violencia y odio, buscando contrincantes y sparring para la tribuna. Es evidente que intenta encontrar enemigos y nuevos villanos para reemplazar a la COOPI.

Además, busca chivos expiatorios a quienes responsabilizar por los fracasos de 12 años de política burocrática.

Vimos un intendente que va por todo, a costa de cualquier cosa, y que se muestra dispuesto a forzar las ordenanzas y el ordenamiento institucional.

Fue un discurso que sonó amenazante, propio de los que se creen dueños del poder y con el que intentó intimidar a las minorías, pero se va a encontrar con la unidad en la acción para defender las instituciones de la ciudad’.