De salida, los concejales de Carlos Paz Unido y Natalia Lenci dejaron todo allanado para la llegada al gobierno de Avilés y su ‘nueva impronta’

A las apuradas y sin tener en cuenta lo que expresaron los vecinos y vecinas en la última audiencia pública, el Concejo de Representantes aprobó ayer una batería de proyectos que implica una actualización de tarifas para todos los servicios públicos de la ciudad: agua (para la zona de prestación del municipio y de la Cooperativa San Roque), cloacas, taxis, remises y colectivos.

Casi todos los proyectos salieron con los votos de los concejales de Carlos Paz Unido y el de Natalia Lenci (que solo no acompañó el aumento del transporte urbano).

En la misma sesión también se aprobó un aumento de más de 3.400 millones de pesos del presupuesto municipal que, tras conocerse el proyecto de modificación de la estructura orgánica del municipio, fueron justificados utilizando ese argumento. Hasta entonces, ninguno de los concejales de Carlos Paz Unido ni de los funcionarios que hablaron en la audiencia pública plantearon que se modificaría el gabinete.

Esto da cuenta del hermetismo que existe en la toma de decisiones del espacio oficialista y que sólo Avilés y un entorno muy pequeño que lo rodea sabe qué decisiones se van a tomar. El resto de los integrantes del gobierno están, como suele decirse, ‘pintados al óleo’ y solo cumplen con la función de levantar la mano y avalar todo lo que el líder decide.

“Como es de público conocimiento, el intendente electo Esteban Avilés anunció una serie de medidas tendientes a reducir el gasto público y así comenzar la gestión con un municipio más acomodado para que pueda hacer frente a la compleja situación macroeconómica que venimos atravesando como país”, comenzó justificando la concejala Carina Fernández.

Señaló que se prevé una reducción del 20% del personal superior y de gabinete y que se reducen de seis a cinco las secretarías. “Con estas modificaciones estaremos garantizando el normal funcionamiento de la administración municipal para poder seguir realizando obras y prestando servicios”, dijo e insistió que los cambios en el presupuesto no implican aumento de impuestos y negó la existencia de un “tarifazo”.

En cuanto a los aumentos en los servicios públicos, dijo que se trata de una “readecuación para que las empresas puedan continuar prestando los servicios de manera eficiente y para que puedan sostenerse”.

El concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, comenzó criticando que las modificaciones que se le hicieron al proyecto de ampliación del presupuesto son tantas que debería ser considerado como un proyecto nuevo. Además, cuestionó que se den por aprobados los cambios en la estructura orgánica del municipio, siendo que era un punto que aún no se había tratado en el recinto. “¿Cómo es posible que el Concejo avance en cuestiones que son sensibles sin tener en cuenta los procesos legislativos que corresponden?”, se preguntó y remarcó que los vecinos no pudieron expresarse sobre estos aspectos nuevos que se estaban incluyendo al proyecto. Es por ello que consideró que se está dejando un “grave precedente” al aprobar en primera lectura una cosa y en segunda lectura, otra.

En el mismo sentido fue la intervención del concejal de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, quien señaló que “ni siquiera el bloque oficialista estaba al tanto de estas modificaciones el día que tratamos en comisión el tema del presupuesto”. “Se nos dijo que habría un cambio y ese cambio se nos informó 24 horas después. Es totalmente excesivo pretender tratar de esta manera una modificación de estas características”, expresó.

Seguidamente habló el jefe de la bancada oficialista, Sebastián Guruceta, quien reiteró el rechazo a que se hable de “tarifazo” cuando se trata de una ampliación del presupuesto, pero nada dijo el aumento en conjuntode las tarifas de todos los servicios públicos en manos del municipio.

En cuanto a los cambios hechos al proyecto de ampliación del presupuesto, dijo que en ninguna ordenanza está fijado qué aspectos pueden cambiar de un proyecto y cuáles no. “Estamos dentro de nuestras atribuciones. Además, estamos ante una situación distinta que es la asunción de un nuevo intendente, con un nuevo organigrama y una nueva predisposición sobre cómo encarar el gobierno. No vemos una situación extraordinaria en la aprobación de este aumento de presupuesto. no se genera un aumento de tasas, sino que es una cuestión formal que se adecúa a la asunción de un nuevo intendente que viene con una impronta distinta”, dijo Guruceta.

Tras escucharlo, Ribetti salió al cruce y subrayó: “Lo de la impronta distinta no sé en qué se sustenta porque en el proyecto se hace referencia a proyectos que todavía no hemos debatido. La posibilidad de la impronta distinta del nuevo gobierno va a estar en que pueda volverse eficiente en todo lo ineficiente que ha sido. Por ejemplo: la calle Madrid, arreglada 14 veces con la plata de todos los contribuyentes y aún sigue rota”.

“La nueva impronta es sumamente demagógica”, expresó.

Al finalizar el debate de este punto intervino la concejala Natalia Lenci, quien se acopló a la postura del bloque oficialista y dijo: “A mi entender, no es un nuevo proyecto, sino que es una ampliación y clarificación del proyecto presentado en audiencia pública. Para mí han sido importantes todas las modificaciones que se han planteado, porque generan mayor claridad y transparencia”.

Nueva regulación del sueldo del intendente

Otro de los puntos debatidos en la sesión extraordinaria fue la modificación a la ordenanza 4908 que regula los sueldos de la planta política. De esta manera, el intendente pasará a cobrar en lugar de cinco, cuatro veces el sueldo de la categoría 24 del Personal de Planta Permanente.

La concejala Fernández destacó que con esta modificación se modifican todos los haberes de las autoridades superiores. “Se está llegando a una reducción del 20% de su valor, de acuerdo a la proposición que corresponde”, dijo y defendió la decisión argumentando que la austeridad fue uno de los reclamos que más se escuchó en la audiencia pública.

Seguidamente tomó la palabra el concejal Ribetti quien recordó que en reiteradas oportunidades junto al concejal Jorge Lassaga habían planteado la necesidad de reducir los sueldos de la planta política. “La nueva impronta la venimos proponiendo hace mucho. La nueva impronta para nosotros es la reducción del 50% y no del 20%. Vamos a acompañar esta propuesta, aunque consideramos que se quedan cortos”, remarcó.

Nueva estructura orgánica municipal

Sobre los cambios en el gabinete, el primer concejal en hacer referencia al punto fue Leonardo Villalobos (Carlos Paz Unido) que, a la hora de justificar su aprobación comparó confusamente la decisión de reducir cargos y disminuir el costo de la planta política con “la decisión de funcionarios del gobierno nacional que en pandemia no quisieron ni bajarse los sueldos en 10 centavos”. “La planta política tiene que dar el ejemplo”, dijo. También habló el concejal Quaranta, quien sostuvo que es potestad y responsabilidad del intendente definir cuál es la estructura orgánica que quiere para su gobierno. Consideró que hubiera sido más prudente que este proyecto sea tratado por los nuevos concejales y no por el Concejo saliente. “No cuestiono el fondo del proyecto, porque entiendo que el intendente tiene todo el derecho y la facultad de plantear lo que necesita para su gestión; sí me parece más adecuado haber tratado este proyecto en comisión”, afirmó.

