Belgrano aplicó la lógica y pasó de ronda ante Claypole en Copa Argentina

Síntesis

Belgrano: Manuel Vicentini; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Mariano Troilo y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Matías Marín; Ibrahim Hesar y Daniel Barrea. DT: Guillermo Farré.

Claypole: Tiago Libares; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Sebastián De Luca y Alejo Daivez; Jonathan Benítez, Facundo Garzino, Javier Monzón y Sergio Acosta; Matías Coselli y Aaron Caraballo. DT: Jesús Díaz.

Gol en el primer tiempo: 43m. Daniel Barrea (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Emanuel Díaz por Sebastián De Luca (C); 12m. Rodrigo Campanelli por Facundo Simioli (C) y Juan Cruz Avellaneda por Javier Monzón (C); 22m. Adrián Ocampo por Aaron Caraballo (C) y Lucas Carballo por Matías Coselli (C). 26m. Juan Barinaga por Francisco Facello (B), Pablo Chavarría por Ibrahim Hesar (B) y Nicolás Brito por Daniel Barrea (B). 38m. Diego Novaretti por Mariano Troilo (B) y 45m. Franco Rami por Matías Marín (B).

Amonestados: Alejandro Rébola (B). Facundo Garzino (C).

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento, de Junín).