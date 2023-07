El sueño de tres jóvenes ajedrecistas, representantes argentinas en la Copa Mundial de Azerbaiyán

Fuente: Télam

Con la tensión propia de la inminencia, con el orgullo de que en ellas se cierna la representación de Argentina, con la ilusión de forjar historia para sí y para todos aquellos que contribuyeron a que llegasen, literalmente, tan lejos, Candela, Ana y María José aguardan a puro entrenamiento a que llegue el próximo sábado, cuando darán inicio a su participación en el Campeonato del Mundo de Ajedrez 2023 que se disputará en Bakú, la capital de Azerbaiyán, un país de Asia Central que supo integrar la Unión Soviética.

Una, Candela, ingresó al ajedrez de la mano de sus abuelos. Fue “para que hiciese algo” en el lapso de tiempo en que sus padres llevaban su colaboración cada sábado a un comedor comunitario.

Otra, Ana, lo hizo tras los intentos fallidos de sus padres para que practicara diversos deportes físicos. El devenir entre la natación, el hockey y el vóley sucedió hasta que un amigo de la familia sugirió que tal vez sería el ajedrez, un deporte de mente, donde ella hallaría el “amor” que terminó hallando.

Y la tercera, María José, puso sobre el tablero “el esfuerzo, la pasión y la dedicación” necesarios para remontar su ingreso tardío al juego y lograr brillar en él.

Candela Francisco es una estudiante de 16 años oriunda del partido bonaerense de Pilar y ya alcanzó el rango de Gran Maestra por sus victorias sobre el tablero.

En diálogo con Télam contó: “empecé a jugar al ajedrez cuando tenía nueve años porque mis papás ayudaban en un comedor comunitario los sábados a la mañana y para que yo hiciese algo durante esas horas mis abuelos me llevaban a aprender ajedrez, como me gustó después fui a la escuela municipal y al tiempo el profesor nos propuso participar de un torneo en el que salí tercera y cuando terminó nos dimos cuenta que era de nivel nacional”.

“Es cierto que la mayoría de los ajedrecistas son varones y que está bueno incentivar a que más mujeres se sumen a este deporte que no es machista ni mucho menos, en los torneos no importa la edad o el género del rival porque estamos jugando al ajedrez”, ponderó.

La adolescente señaló que “no es común que alguien de 16 años llegue a la Copa del Mundo, de hecho, creo que soy la participante más joven de esta edición; es un logro haber clasificado porque para eso tuve que ganar el torneo continental de La Habana donde había otras jugadoras mejores que yo; eso me permitió ser la tercera argentina en alcanzar el título de Gran Maestra y quedar clasificada como la primera del ranking de mujeres argentinas y por eso tengo muchas ganas de disfrutarlo y dar lo mejor”.

“Este año empecé a rendir el colegio de manera virtual para poder darle más tiempo al estudio del ajedrez y es cierto que no tengo tanta vida social como cuando cursaba de manera presencial, pero estoy haciendo lo que verdaderamente me apasiona”, agregó.

“El ajedrez te ayuda a pensar, se piensa cada cosa que vas a hacer porque va a traer consecuencias pueden ser buenas o malas, después las vas a ir descubriendo, y en la vida es lo mismo; a las niñas que quieren empezar a jugar les digo que se acerquen, que el ajedrez no muerde, que se van a divertir y van a hacer muchos amigos”, completó.

La maestra internacional Ana Paola Borda tiene 19 años de edad, cursa el tercer año de Ingeniería en Informática y vive en el partido bonaerense de San Isidro junto a su familia.

La joven contó a Télam: “empecé a jugar a los 10, si bien mis papás me incentivaban más a los deportes físicos como la natación, el hockey o el vóley un día un amigo de papá le dijo que me dejase probar con el ajedrez y al principio no me atraía porque la mayoría de los jugadores eran varones, pero me fui enamorando del juego”.

“Cuando gané mi primer torneo internacional me di cuenta de que yo podía lograr cosas importantes en el ajedrez, eso me abrió los ojos y me animó a desafíos como esta copa del mundo que es el torneo más importante con el que un ajedrecista puede soñar”, recordó.

La maestra internacional María José Campos tiene 24 años y vive en la localidad de Wilde del partido bonaerense de Avellaneda.

María José le contó a esta agencia que conoció el ajedrez “a los 15 años en un centro cultural en el que aprendí los primeros movimientos, cuando cumplí 17 decidí tomarlo de manera profesional y empecé a competir por puntos; la verdad que es una edad tardía para arrancar y de los que empiezan a esa edad pocos llegan al alto nivel, por eso yo tuve que ponerle mucho esfuerzo, pasión y dedicación primero para alcanzar el nivel de quienes comenzaron mucho más chicos y después para seguir avanzando”.

Campos subrayó: “es una emoción terrible y un gran orgullo representar a mi país en la Copa del Mundo, es una satisfacción saber que clasifiqué a un torneo donde las jugadoras son las mejores del mundo y poder medirme con ellas”.

“Hoy tengo toda mi vida dedicada al ajedrez, cuando no estoy estudiando sobre esto lo que hago es trabajar dando clases de ajedrez, pero no descarto estudiar para ser maestra jardinera más adelante”, finalizó.

Candela, Ana Paola y María José fueron celebradas por una multitud que copó el jueves pasado el espacio “Ajedrecear” de la megamuestra de Ciencia, Cultura y Tecnología Tecnópolis, en donde jugaron hasta en diez tableros a la vez contra jugadores de todas las edades que además pudieron participar de torneos bajo el sistema “Arena” en el marco del festival “Ilusión Mundialista”.

A través de un video enviado desde Europa, donde se encuentran participando de torneos previos a la Copa del Mundo, también se hicieron presentes los otros dos argentinos que lograron clasificar para conformar el equipo argentino, el gran maestro Fernando Peralta y el maestro internacional Pablo Acosta.

Niños, niñas y adolescentes de distintas provincias argentinas llegaron a Tecnópolis para sumarse a esta celebración en un torneo escolar cuyos premios fueron entregados por el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el coordinador del programa Ajedrecear, Pablo Mocca; y el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Mario Petrucci.

Durante esa jornada, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, destacó: “hoy es un día muy hermoso en el parque con más de cincuenta mil visitantes que están recorriendo los distintos espacios, y este particularmente, Ajedrecear, es un lugar que queremos. Estamos enamorados del ajedrez, sabemos que es un juego realmente extraordinario y sabemos el esfuerzo que ustedes hacen para haber llegado donde han llegado”.

“Gracias Claudia Amura porque fuiste un ejemplo seguramente para ellas, y todo lo que has dado por la Argentina, y con ustedes tres y todo el equipo la celeste y blanca va a estar en lo más alto. Felicitaciones y cuenten con el Ministerio de Cultura de la Nación”, concluyó Bauer.

El evento fue transmitido en vivo por la Maestra Fide y ex campeona argentina Anahí Meza por streaming a través del canal “Gamblers del tablero”, llegando a todo el país.

También, se encontraban presentes el secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto y la directora Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Laura Bianchi.

El Programa Ajedrecear es una política pública dependiente de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Secretaría de Gestión Cultural, para promover la difusión y la práctica del ajedrez en todo el país, a través de la creación y el impulso de ámbitos para su juego, pensando al ajedrez como herramienta para la construcción de lazos de integración y pertenencia.