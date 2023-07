El médico ‘trucho’ del COE habló en el comienzo del juicio y apuntó a sus superiores

Fuente: Cba24n

Ignacio Martín, el joven detenido en febrero del 2021 tras ser acusado de hacerse pasar por médico en plena ola de Covid-19 en Córdoba, se enfrentó este viernes al tribunal que lo juzgará entre otros delitos por homicidio simple con dolo eventual.

El joven de 21 años se presentó esta mañana en la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto con una camisa blanca y un chaleco azul.

Dos años atrás, en barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba, Martín fue arrestado después su trabajo en el Centro de Salud de Río Cuarto y e estar al frente del Centro de Operaciones Tácticas que funcionaba para contener los efectos de la pandemia de coronavirus en el sur provincial.

Con una posible condena cuya base son los ocho años de prisión Martín no negó los hechos sino que apuntó sobre sus superiores en la escala jerárquica dentro del Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia.

En su relato el joven de cara lampiña y cabello recortado dijo que tanto la Provincia como el Municipio sabían que no era médico en el momento de su incorporación. Martín responsabilizó a Diego Almada (miembro del COE), Pablo Carvajar (exsecretario de Salud provincial), Marcelo Ferrario (secretario de Salud municipal) e Isaaac Pérez Villareal (subsecretario de Salud municipal).

“Cuando llegamos a Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofreció a mi ex pareja y a mí realizar unos sellos de la institución del Ministerio de Salud, acepté y así surge el sello de Dr. Ignacio Nicolás Martín, COT (Centro de Operaciones Tácticas del COE)”, afirmó Martín según publicó el medio LV16.

Martín también dijo que lo presentaron ante Ferrario y Pérez Villareal como “un voluntario de Córdoba que estaba flojo de papeles y que no era médico, pero que trabajaba muy bien”.

“Ellos me designaron a mí como jefe del COT y me aseguraron que lo que mandaban eran ellos y que no me iba a pasar nada” remarcó el joven. Sobre la matrícula también dijo que no sabía “que le pertenecía a una doctora” y agregó: “sólo sabía que con eso me tenía que mover”.

Hasta el momento en la investigación que elevada a juicio sólo se apunta a Martín por el raid delictivo que incluye: homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

La imputación más grave en su contra está vinculada con la muerte de Nicolás Alejandro Bertol (29) quien había sido contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y padecía una cardiopatía congénita.

El 12 de noviembre del 2020 fue Martín acudió a la casa de Bertol y le pidió al hermano de la víctima que le realizará maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cuando llegó la ambulancia del 107 el joven de 29 años ya había fallecido.

Este viernes Martín le pidió perdón a la madre de Bertol y aseguró que Pérez Villareal no le advirtió que se trataba de un código rojo.