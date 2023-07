Luis Juez sobre la elección: “No tengo ninguna esperanza de revertirla”

Fuente: Cba24n

Mientras el Tribunal Electoral Provincial comenzó con la primera jornada del escrutinio definitivo de los votos de la elección del domingo pasado para la renovación de gobernador, legisladores y tribunos de cuenta, Luis Juez cambió el tono de sus declaraciones.

Luego de varias jornadas de duras quejas y reclamos hacia la Justicia Electoral por parte de referentes de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) y Juntos por el Cambio (JxC) por las demoras y fallas en el escrutinio provisorio a partir de un nuevo sistema implementado por la empresa Ocasa, este miércoles se inició el conteo definitivo con representantes de todos los partidos políticos.

En ese marco, y luego de haber realizado diferentes acusaciones en declaraciones periodísticas y haber impulsado ante la Justicia la impugnación del conteo provisorio, el candidato de JxC tuvo una virtual aceptación de la derrota frente a Martín Llaryora del oficialismo.

El resultado “difícilmente pueda modificarse, ya pasó, ya está, no tengo esperanzas de que pueda revertirla”, afirmó Juez en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires.

“Tengo un dejo de frustración porque en 25 años los tipos no pueden armar una elección, no hay forma de que no te ganen con trampa. Soy un jugador terriblemente amateur del fútbol, pero entiendo las reglas del juego: se gana y se pierde”, aseguró el referente del Frente Cívico en la misma entrevista.

“No estoy quejándome, me la banco, pero podrían hacer bien las cosas. Las últimas 600 urnas fue a mano el conteo, cuando se había contratado tecnología, inteligencia artificial”, amplió Juez.

En ese sentido, al ser consultado por el tema aseguró que la semana que viene saludará a su oponente, Martín Llaryora, si finalmente se confirma de manera oficial su derrota.

“A esta altura del partido ya ni me importa, están abriendo las urnas para contar los votos. Todo fue muy irregular, nosotros no contratamos a la empresa que ya había fracasado en Tucumán, no mantuvimos a la jueza electoral, que es un monumento a la corrupción, dijo Juez en referencia a la empresa Ocasa y la jueza Marta Vidal.

Por otra parte, reiteró que desde ahora se pone a trabajar fuertemente de cara a las elecciones para renovar la intendencia de la ciudad de Córdoba que se realizarán el 23 de julio, para apoyar al candidato de JxC, Rodrigo de Loredo.