Belgrano superó a Banfield en Córdoba y se ilusiona con entrar en copas internacionales

Síntesis

Belgrano (Córdoba): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Tomás Castro y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Mateo Pérez, Alejandro Maciel, Aaron Quirós y Pedro Souto; Nicolás Sosa, Eric Remedi, Brahian Alemán y Juan Bisanz; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 24m. Vegetti (Be).

Goles en el segundo tiempo: 14m. Rébola (Be), en contra; 28m. Vegetti (Be) y 31m. Jara (Be)..

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Matías Romero por Coronel (Ba); 24m. Fabián Bordagaray por Castro (Be); 30m. Sebastián Sosa Sánchez por Souto (Ba); 40m. Gerónimo Rivera por Sosa (Ba) y Matías González por Remedi (Ba); 45m. Guillermo Pereira por Barinaga (Be) y Diego Novaretti por Sánchez (Be) y 45m. Ariel Rojas por Vegetti (Be).

Amonestados: Losada, Rébola y Ibacache (Be). Remedi, Maciel, Pérez y Rivera (Ba).

Incidencias en el segundo tiempo: 32m. expulsado Jara (Be), por doble tarjeta amarilla.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Julio César Villagra (Belgrano).