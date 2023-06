Carlos Quaranta, candidato a concejal de CPI: ‘Tenemos un proyecto de ciudad distinto, moderno y eficiente’

El concejal de Carlos Paz Inteligente y también candidato a la reelección, Carlos Quaranta, estuvo en el estudio de VillaNos Radio en el marco de las entrevistas desarrolladas junto a La Jornada en el espacio Elijo Creer.

Quaranta comenzó haciendo una valoración del funcionamiento del cuerpo legislativo y remarcó que Carlos Paz Unido “no trata ninguno de los proyectos de la minoría”.

Sostuvo que hay “falta de voluntad de trabajar” y remarcó: “Nos da vergüenza que pasen semanas enteras sin trabajo en comisión. Parece que el único trabajo que tenemos es ir a la sesión y, para algunos concejales, levantar las manos. Nosotros creemos que todo lo que ingresa al Concejo tiene que tener debate. Las comisiones deberían reunirse semanalmente”.

Precisó que en los tres años y medio que lleva de gestión ha presentado 150 proyectos que no fueron tratados. Aun tratándose de propuestas que son beneficiosas para la población -como la iniciativa de poder cargar virtualmente la tarjeta de colectivo o la regulación del uso de monopatines eléctricos- no fueron aprobados. En ese sentido, se refirió al esquema impuesto por el Ejecutivo de tratar sobre tablas los proyectos, sin siquiera ser leídos o trabajados en comisión.

También se refirió a la negativa sistemática de rechazar pedidos de información. “Ni siquiera hay información pública en la web del municipio. No hay información actualizada sobre datos económicos, nómina del personal. Hablamos de datos serios. No se sabe a quién contratan, cuánto le pagan, de qué manera. Es un oscurantismo absoluto la información pública. Lo mismo sucede con la página web del Concejo. No puede ser que entres y que lo único que aparezca sean la cara de los concejales y no se pueda saber qué ha hecho cada uno. Eso también tiene que ver con la transparencia. La gente no puede acceder a los proyectos directamente. Es una locura que convoquen a audiencia pública y no se publiquen en la web los proyectos. La gente tiene que ir a pedirlos”, dijo.

En su valoración de la actual gestión de Carlos Paz Unido, Quaranta aludió a la repetición de los planes de obra en la presentación de los sucesivos presupuestos. “Hay obras que son de hace ocho años. Valían un millón de pesos y hoy valen 100 millones de pesos. lo que sucede es que el plan de obras es lo que justifica las tasas tan altas que cobran. Además de la base, cuando ves el cedulón te das cuenta que hay siete ítems más y que te suman un 34% más, que encima son ítems que no se ejecutan. Es decir: la plata no es utilizada para lo que dicen que la van a usar.

“Esto no es casual. Todos los años inflan el presupuesto, cobran determinados impuestos y luego no los ejecutan. Hay excedentes todos los años y acá pueden pasar dos cosas, o están cobrando de más -y por ende podrían bajarles los impuestos a los vecinos- o no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Las dos cosas son malas. Pero lo que es peor, cada año muestran que tienen superávit, ¡como si fuera una cosa graciosa!”.

En ese sentido habló del deterioro que hoy presenta la ciudad y como ejemplo mencionó las falencias del hospital Gumersindo Sayago, los escasos avances en la extensión de la red de cloacas, y las carencias en el sistema de transporte. “El superávit no es bueno si hay cosas para resolver en la ciudad. No tiene sentido cobrar a la gente un dinero que después no vas a ejecutar. Lo que sucede es que guardan el dinero para hacer obras en el último tiempo”, dijo y remarcó que hay obras públicas que dejan mucho que desear y como ejemplo mencionó los desagües de calle Madrid y Las Heras.

“En algunas cosas parece que es a propósito. En otras, no hay capacidad de gestión. Nadie del municipio pone la cara. Están escondidos. La gente no conoce a los funcionarios. El municipio está enrejado. Es una locura incomprensible. Están encerrados detrás de un escritorio. Nadie le da una respuesta a la gente cuando van a hacer un reclamo. Hace 12 años que gobiernan y se creen dueños del pueblo. La gente te lo dice. Lo que no hicieron en 12 años de gobierno, ya no lo van a hacer. Hay una burocracia generada por este gobierno. Hay funcionarios que le da lo mismo hacer que no hacer”, consideró Quaranta.

En contrapartida, el edil sostuvo que Carlos Paz Inteligente, el espacio que lidera la candidata a intendenta Mariana Caserio, “es un proyecto colectivo”.

“Venimos trabajando en un proyecto de ciudad. Tenemos una mirada superadora de la ciudad. Si no me tocara ser candidato, estaría acompañando”, dijo al tiempo que también se pronunció a favor de una reforma de la Carta Orgánica Municipal.

Mencionó como aspectos a cambiar lo regulado en torno a la Defensoría del Pueblo y el hecho de que el candidato a intendente no pueda ser concejal. “La gente vota a quien lidera un espacio. Y el volumen político de un Concejo de Representantes no es el mismo”, expresó.

En cuanto a la aplicación del voto electrónico, llevó un mensaje de tranquilidad a la población e invitó a toda la gente a votar: “El común de la gente debería tener la tranquilidad de que el sistema es bastante intuitivo. En cada puerta de cada escuela estará personal del Tribunal Electoral asesorando. Esperemos que el voto electrónico no desaliente la participación”.

Por último, destacó que desde Carlos Paz Inteligente “tenemos un proyecto de ciudad distinto, moderno y eficiente. Estamos convencidos que hay que gobernar cerca de la gente y no detrás de un escritorio, que es lo que vienen haciendo hace 12 años”.