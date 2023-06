Este jueves se sabrá el veredicto por la demanda civil contra el municipio por un caso de abuso sexual durante el gobierno de Avilés

Este jueves, la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba, a cargo del juez Enrique Buteler, tendrá su última audiencia en el marco del juicio contra Gonzalo Benjamín Cabrera (28), Lucas López (36), Alejandro Pavese (59) y Daniel Pedano (53), acusados de haber cometido varios hechos de abuso sexual contra un joven empleado cuando se desempeñaba en el Corralón de Mantenimiento de la municipalidad de Villa Carlos Paz.

El juez también deberá resolver en relación a la demanda civil por los daños sufridos planteada por la víctima contra el gobierno municipal.

Los hechos investigados sucedieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el taller mecánico de la municipalidad, sito en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos, de barrio La Quinta.

En aquel momento gobernaba la ciudad Esteban Avilés, quien transitaba su segundo mandato como intendente.

El primer hecho sucedió en los primeros días de diciembre de 2015.

Según la causa, mientras tomaban mate, Lucas López habría manoseado a la víctima.

Fueron ‘actos físicos de tocamientos con contenido y significación sexual que vulneraron la libertad sexual del damnificado a razón de que no fueron consentidos libremente, aprovechándose el autor de la vulnerabilidad de la víctima en razón que el mismo se encontraba en una situación de inferioridad’, redactó el fiscal.

El segundo hecho sucedió el 20 de enero de 2016, en el mismo lugar, durante un descanso en las tareas. El expediente dice que los cuatro acusados, ‘Gonzalo Cabrera, Daniel Pedano, Lucas López y Alejandro Pavese, previo acuerdo de voluntades, se dispusieron a cometer un hecho contra la integridad sexual’ del joven compañero de trabajo que hacía muy poco tiempo había comenzado su experiencia laboral.

El tercer hecho, más grave aún que el anterior, describe un comportamiento de ‘abuso sexual con acceso carnal’, según el instructor, el fiscal Ricardo Mazzuchi.

En la misma sede laboral, el 10 de febrero al mediodía, la joven víctima estaba descansando junto con sus compañeros Cabrera, Pedano y López. También con previo acuerdo de los agresores, según la causa, abusaron de él. Cuando la víctima logró zafar, salió corriendo y huyó en su automóvil.

‘Lo sometieron a tocamientos, humillaciones y una serie de conductas de connotación sexual que preferiría no dar más detalles para preservar mi cliente’, explicó a VillaNos Radio Adolfo Allende Posse, abogado del denunciante.

Tras el hecho del 10 de febrero, ‘mi cliente ya no volvió nunca más al taller’.

En el municipio ‘lo pasaron a otra área, al Polideportivo, donde estuvo un mes más y después no le renovaron el contrato’.

‘Por esta razón nosotros además de la acción penal hemos interpuesto una acción civil, una demanda contra la municipalidad Carlos Paz por los daños ocurridos. Esto sucedió en horario de trabajo y los autores son sus compañeros de trabajo’, enfatizó el letrado.

Consultado sobre si las autoridades de aquel momento dieron alguna explicación de porqué no le renovaban el contrato, Allende Posse lo negó.

‘Lo cambiaron al Polideportivo al enterarse que se había hecho la denuncia y que había tomado estado público. Después de un mes aproximadamente le avisaron que no le renovaban el contrato sin darle ninguna razón.

Lo dije en el alegato; esto había tomado estado público y él había hecho una denuncia penal contra sus ex compañeros. Ese es el antecedente inmediato de que lo desvincularan’, consideró.

Contó que durante el juicio ‘comparecieron abogados de la Asesoría Letrada de la Municipalidad para contestar la demanda, y también declararon distintos funcionarios, o por lo menos que en aquel momento estaban en funciones’.

Respecto a la acción civil, que se tramita al mismo tiempo que el juicio penal, ‘se ha planteado una indemnización por distintos rubros como daño emergente, lucro cesante, incapacidad sobreviniente y daño moral’.

En este punto el abogado subrayó que, más allá de las lesiones físicas, la pericia sicológica concluyó que se advierte ‘un daño grave e irreversible en la salud mental de la víctima’.

En su alegato, el fiscal de cámara Fernando Palma solicitó penas de prisión efectiva para los cuatro acusados.

A Pavese y a López les pidió una condena de seis años y medio de prisión por abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación múltiple en concurso predeterminado. Sobre López, también pesa el delito de abuso sexual simple (primer hecho).

A Cabrera y a Pedano también se les reprocha la misma primera acusación, pero el fiscal les pidió seis años de prisión.

Adolfo Allende Posse adhirió a lo solicitado por el acusador público.

‘Mis expectativas son que haya una sentencia de condena. Pero son expectativas apoyadas en las pruebas que se han colectado (entre ellas fotografías y chats que surgieron del secuestro de los celulares de los acusados) y en las diferentes declaraciones.

El cuadro probatorio es suficiente para arribar a la certeza de afirmar que esos hechos existieron y que fueron cometidos por los autores traídos a este proceso.

También la expectativa es que hagan lugar a la demanda de daños contra la municipalidad. No puede ser que alguien concurra a su lugar de trabajo, a prestar tareas en un horario determinado, cumpliendo órdenes a cambio de una remuneración, y resulte con las lesiones físicas y psíquicas que ha resultado este chico. Es inaudito y no puede pasar’, afirmó.

En este sentido y a partir de su experiencia reconoció que, ‘nunca he escuchado un hecho de esta naturaleza, con la gravedad que tiene. No estoy dando detalles verdaderamente escabrosos sobre lo que pasó, pero jamás he visto una cosa así. No me lo logro explicar’.

Por último, contó que su defendido atraviesa este trami final del proceso ‘ansioso y nervioso, pero conforme de haber llegado a esta instancia después de mucha batalla. Hemos peleado mucho para que la causa llegue a juicio, y está contento en cierta forma de que va a poder cerrar este capítulo de su vida con una respuesta de las autoridades y que esas conductas no queden impunes’.