Román Calós De Vit, candidato a tribuno de Cuentas de Carlos Paz Inteligente: ‘Hay clima de fin de ciclo’

El primer candidato al tribunal de Cuentas de la alianza Carlos Paz Inteligente, Román Calós De Vit, consideró que, desde lo político, ‘hay clima de fin de ciclo’ de cara a los comicios municipales del 25 de junio.

‘Este es un modelo de 12 años que ya tuvo su oportunidad de gobernar’, dijo sobre las sucesivas gestiones de Carlos Paz Unido con Esteban Avilés y Daniel Gómez Gesteira en la intendencia. Y reforzó: ‘esta gestión está agotada. El modelo de Carlos Unido que en su momento se mostró como algo novedoso y como una oposición a otro modelo que venía agotado que era el felpetismo, no pudo cumplir con los desafíos que se ha propuesto. Los mismos problemas que ellos han prometido resolver en todas las campañas no solo no se han solucionado si no que se han profundizado’.

En una entrevista con VillaNos Radio, el actual gerente de la ANSES Villa Carlos Paz, cuestionó particularmente el accionar de Gómez Gesteira. ‘Así como la gente no conoce a los concejales tampoco le conocemos la cara ni la voz al intendente. No lo vemos por ningún lado’, dijo.

Expresó que, si bien desde el municipio ‘ahora están haciendo algunas medidas cosméticas y algunos funcionarios están dando vueltas por la calle, es sólo por las elecciones’.

‘Pasamos una pandemia y el municipio se escondió. Nadie vio a los funcionarios en ese momento dando la cara y tratando de resolver las cuestiones que necesitaban los vecinos’, recordó.

Por otra parte, y proyectando un accionar desde el tribunal de Cuentas, Calós de Vit indicó que, ‘uno de los grandes desafíos que vamos a tener es mejorar el control de la gestión pública de Villa Carlos Paz’.

‘Hoy no tenemos información y no sabemos en qué se gasta la plata. Y mientras en la ciudad hacen falta un montón de obras, el gobierno presenta el presupuesto y le sobran del año pasado 1.800 millones de pesos.

Yo aplaudo el superávit, pero no en una ciudad totalmente deficitaria’, cuestionó.

Planteó, además, la necesidad de tener un Estado más moderno ‘para garantizar mejores mecanismos de transparencia y control ciudadano. Carlos Paz tiene que dar un salto de calidad institucional’.

‘Hay municipalidades muchas más chicas que Carlos Paz, e incluso hay comunas que tienen todos sus trámites digitalizados’, ejemplificó.

Retomando la cuestión del ‘fin de ciclo’, planteó que en este escenario ‘es muy buena la alternancia y me parece que la única candidata que representa la alternancia y un nuevo modelo para Carlos Paz es Mariana Caserio’.

‘Nunca vamos a prometer algo que no podemos cumplir y ese es el gran capital político que tiene este espacio. Y también una cosa muy importante que cada vez se ve menos en la política que se llama coherencia.

Nosotros venimos de un lugar y seguimos estando en el mismo lugar. Se amplió el grupo de gente que nos acompaña, pero siempre con coherencia. No armamos un rejunte a último momento y nos aliamos con otra gente para ver si nos colgamos de una lista sábana que encima ni siquiera ocurre’, afirmó, en obvia alusión al armado de Juntos por Carlos Paz.

Por último, pidió a los vecinos ‘que puedan darnos una oportunidad de ser gobierno. Tenemos el compromiso de convertir a Villa Carlos Paz en una ciudad mucho mejor.

Mariana Caserío tiene la experiencia, tiene la fuerza y tiene un equipo técnico muy importante’.

‘No podemos seguir siendo una ciudad improvisada.

Desde nuestro espacio proponemos construir una Carlos Paz del futuro, una Carlos Paz inteligente y para eso necesitamos que nos acompañen con su voto’, remató.