Diego Abal fue despedido por la AFA en medio del escándalo arbitral provocado por su negligencia

Fuente: Télam

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió despedir al árbitro Diego Abal, de 51 años, por un grave error cometido como responsable del VAR en el encuentro del fin de semana pasado entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento, de Junín.

El otro motivo para darlo de baja es que Abal hace tres años que cumplió el tope de edad para dirigir, ya que la AFA fija como máximo 48 años para estar en actividad.

“Es un escándalo la decisión tomada por Abal, encargado del VAR, en el encuentro del sábado pasado entre Gimnasia y Esgrima y Sarmiento de Junín, porque podría haber terminado de la peor manera con la violencia que impera en la sociedad”, señaló a Télam un miembro de la dirección de Árbitros.

“El límite de edad de 48 años es una mera excusa. Lo cierto es que resulta imperdonable lo que hizo Abal. Fue una vergüenza. Y con esto salió perjudicado todo el fútbol argentino”, agregó la misma fuente.

Abal, a cargo del VAR en el encuentro del sábado pasado jugado entre Gimnasia y Esgrima y Sarmiento, en La Plata, decidió que el árbitro Ariel Penel invalidara un gol legítimo del local convertido por Felipe Sánchez por un presunto offside.

Los asistentes del video adujeron que su compañero Alan Lescano estaba adelantado, pero el jugador platense recibió la pelota en el banderín del córner y el reglamento deja en claro que no hay offside en un tiro de esquina, el “abc” de las reglas futbolísticas.

Una vez finalizado el encuentro, en un caso inusual, el árbitro Ariel Penel, consciente de lo erróneo de la decisión, le pidió sus disculpas al entrenador “tripero” Sebastián Romero.

El límite de edad de los árbitros, de acuerdo con el reglamento de la AFA, es de 48 años, la edad máxima para dirigir.

Igualmente, hay varios casos de árbitros que continuaron en actividad, tales como Juan Pablo Pompei, quien se retiró a los 50 años, y otro caso distinto fue el de Patricio Loustau, que lo hizo un año antes de cumplir la edad máxima para dirigir.

Por su parte Guillermo Marconi presidente del Sadra (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina) en diálogo con Télam prefirió no dar a conocer su opinión ya que no es un “miembro del sindicato y no da para que opine, aunque no sé si fue sólo por su edad”.

En tanto Federico Beligoy, director nacional del Arbitraje y además secretario del sindicato de la Asociación Argentina de Árbitros, evitó realizar declaraciones ante la requisitoria sobre la decisión de despedir a Abal.

De esta manera, se desconoce qué actitud adoptará Beligoy a la hora de tomar cartas en el asunto como titular del sindicato de la Asociación Argentina de Árbitros, en su doble función también como Director Nacional de Arbitraje, algo considerado incompatible por muchos de sus colegas.

“La carta documento fue enviada desde la AFA hoy temprano y, de esta manera, se tomó la decisión sin consultar a Beligoy, distanciado del presidente de la AFA, Claudio Tapia”, deslizó otra fuente de AFA.

Cabe señalar, que Beligoy mantuvo ayer una reunión muy tensa y con fuertes discusiones con los árbitros de primera división.

En esa reunión, Beligoy habría expresado que hay una campaña en su contra por los árbitros para ser desafectado en su cargo a la finalización del torneo vigente.

Finalmente, el exárbitro Carlos Coradina le dijo a Télam: “vi la jugada famosa y lo de Abal fue un disparate y deja a las claras que la tecnología no puede superar al ser humano. Fue un error grosero”.

El ahora exárbitro Abal debutó en 2005 en el encuentro en que Rosario Central derrotó a Lanús por 4 a 0, mientras que como internacional lo hizo en 2010 en el encuentro entre Cruzeiro de Brasil y Real Potosí de Bolivia.

Asimismo, integró el plantel de árbitros de la FIFA hasta el 2014, posteriormente fue descendido a una categoría inferior durante una temporada y, tras la baja de Diego Ceballos, volvió a su cargo anterior dos años más tarde.

No conforme con todo esto, también se decidió parar al polémico Fernando Espinoza por haber empujado al jugador de Central Córdoba, de Santiago del Estero, Gustavo Canto, en el encuentro de la fecha pasada ante Colón, que finalizó 2 a 2, y fue reemplazado por Facundo Tello para el encuentro del próximo domingo a las 11 en Santa Fe entre Unión y justamente Gimnasia y Esgrima La Plata para el que igualmente había sido designado.

Esta decisión, que provocó el enojo de Espinoza con Beligoy, se generó a instancias del propio presidente de AFA, Claudio Tapia, en medio del escándalo provocado por el hecho precedente del encuentro entre Gimnasia y Sarmiento.

Ese partido, además de provocar el despido de Abal, generó que fueran parados por una fecha todos los involucrados en su contralor en las distintas funciones que les competían: el propio Abal, Ariel Penel, árbitro principal, Gerardo Carretero, quien estuvo en la cabina VOR como AVAR; Gabriel Favale, quality mánager; los asistentes Ariel Scime y Daiana Milone; y el cuarto árbitro, Ramiro López.

Pero además las esquirlas de lo sucedido en La Plata alcanzaron repercusión internacional porque coincidió con la disputa del Mundial Sub 20 en Argentina, con la presencia de miembros de distintos estamentos de FIFA en el país, entre ellos su Jefe del Departamento de Árbitros, el suizo Massimo Bussaca, quien consultó a varios colegiados locales sobre ese grave error que privó a Gimnasia de un gol.

Lo que más molestó en todos los ámbitos, nacionales e internacionales, fue el desconocimiento explícito del reglamento observado “desde afuera” en esa situación de juego, algo “imperdonable”, por lo básico de su ejercicio.