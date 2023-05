Denuncian a Llaryora por maltrato animal, ante la reapertura del Zoológico de Córdoba

Fuente: Télam

El intendente de Córdoba y candidato a gobernador por el oficialismo provincial, Martín Llaryora, fue denunciado hoy penalmente por la Juventud del Frente Cívico por ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal’, ante la reapertura del Zoológico de la capital, ahora denominado “Parque de la Biodiversidad’.

Según se desprende de la denuncia, cuya presentación fue ratificada a Télam por fuentes del Frente Cívico local, proteccionistas, organizaciones civiles y figuras mediáticas reclamaron ante las muertes, desapariciones de animales y el hecho de que es un “zoológico encubierto”.

El director por la oposición en el Ente Municipal BioCórdoba, Tomás Casañas Lerner, miembro de la Juventud del Frente Cívico, presentó la denuncia por la violación de la ordenanza 13.078 que crea el Ente BioCórdoba (a cargo del ex zoológico) y por maltrato animal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante las muertes y desapariciones de más de 400 animales según los registros.

“Un parque muy lindo a la vista de la gente que esconde la crueldad, el maltrato, la desaparición y la muerte de animales” dijo Casañas Lerner, sobre el espacio recientemente inaugurado.

Entre el momento que fue creado el Ente, en septiembre de 2020, y que la Municipalidad volviera a hacerse cargo de la administración del Zoológico de Córdoba, en enero de 2021, habitaban en el predio 1.285 animales.

En enero de 2023, según declaraciones de los funcionarios, habitan en el predio alrededor de 850 animales, detalla la denuncia.

“Acompaño la denuncia de informes de necropsias oficiales que dan cuenta de casos de maltrato animal que encuadran en la ‘Ley Sarmiento’ y solicita que se investigue mediante pericias científicas, biológicas y veterinarias, el estado de salud de los animales aún alojados en el predio”, detalló el dirigente.

En ese sentido, Casañas Lerner reforzó: “La actual gestión municipal ha incurrido en el gravísimo error de confundir la no exhibición con ocultamiento”.

La declaración de que el zoológico ha dejado de existir, tiene que ver con la confusión a la que el Intendente Martín Llaryora pretende llevar a la población, refiere la denuncia.

El concepto de no exhibición refiere al descarte del ánimo de lucro, al cambio de paradigma en cuanto al animal no humano como sujeto de derecho y ser sintiente y no como cosa, pero sobre todo, a la voluntad y libertad del propio animal de elegir mostrarse o no mostrarse. No se trata bajo ningún punto de vista de la capacidad del ser humano de poder verlo o no, según lo descripto en la denuncia.

La denuncia alcanza al secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad Municipal, Jorge Folloni, quien estuvo a cargo de la negociación de la rescisión del contrato de concesión que la Municipalidad mantenía con la empresa Consultora e Insumos Agropecuarios S.A., “ya que el Acuario quedó bajo candado administrado por la misma, y, según se estima, se dejaron morir cientos de especies de peces y otros animales acuáticos”, abunda la presentación judicial.

La denuncia, a su vez, hace hincapié en que, a partir de la inauguración, “se violaron los procedimientos estipulados en la ordenanza ya que no se cumplieron con los plazos ni el tratamiento técnico y científico que requiere el proceso de reconversión de “Zoológico a Parque de la Biodiversidad”.

El mismo, debería pasar por tratamiento de un Consejo Consultivo, y posteriormente, ser derivado para una Audiencia Pública”, cierra el texto que expone los fundamentos.