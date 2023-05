Camino al 25-J | Juez: ‘Con Iosa y Gispert, proponemos un gobierno con sensibilidad social y empatía con su gente’

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, encabezó el pasado viernes la inauguración oficial del local del espacio en Villa Carlos Paz (Tucumán y San Martín).

Juez fue recibido por el candidato a legislador departamental por Punilla, Walter Gispert, y el candidato a intendente de la ciudad, Emilio Iosa.

Dirigentes, militantes y simpatizantes del PRO, de Carlos Paz Despierta, del Frente Cívico, del radicalismo, y de las diferentes agrupaciones que integran la alianza en nuestra ciudad se dieron cita para escuchar a los candidatos en un clima de entusiasmo, optimismo y alegría.

En primer lugar, hubo una conferencia de prensa que, luego, devino en un acto político en la calle a raíz de la gran convocatoria.

‘Cómo no voy a estar contento si en Carlos Paz, donde siempre me fue muy bien, es la primera vez que hay un local con mi nombre y mi foto. Muchas gracias a todos, créanme que este gesto me llena de fuerza para encarar lo que nos queda de campaña con todo, sin guardarnos nada’, afirmó Juez. Y planteó, de cara a los comicios del 25 de junio: ‘los cordobeses tenemos dos posibilidades. O continuamos como vamos, destrozando la salud, la educación, la seguridad, la previsión social y el ambiente, o nos animamos a cambiar, a discutir todos los temas que nuestra gente quiere discutir y que el poder se niega a hacerlo invisibilizando los conflictos o ridiculizando a quienes lo plantean o se animan a levantar la voz’.

‘Hay una posibilidad. O el 25 de junio Carlos Paz elige un intendente que se involucra en los problemas de la gente o seguimos como estamos’, insistió.

Señaló, asimismo, que a Córdoba ‘le está faltando un gobierno con sensibilidad social, con empatía, con una mirada a los problemas que tienen los cordobeses y con propuestas y soluciones para resolverlos’.

‘Ese es mi compromiso con Walter Gispert que va a ser el legislador departamental por Punilla, con Emilio Iosa que es nuestro candidato a intendente por Carlos Paz y fundamentalmente con todos los vecinos. Los vecinos de esta ciudad que siempre me han acompañado tienen mi palabra que desde el gobierno provincial y el municipal trabajaremos codo a codo para hacer de Carlos Paz una ciudad con un gobierno sensible y empático con sus habitantes’, remarcó.

Un rato antes, consultado por La Jornada sobre los sectores del radicalismo que en Villa Carlos Paz resolvieron apoyar al gobierno municipal, y en la provincia al schiarettismo, Juez aclaró: ‘El radicalismo está acá, en esta fórmula.

Vengo parafraseando a León Gieco cuando canta “si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuántos no lo olviden fácilmente”. Entonces que estos cuantos no lo olvidemos fácilmente, porque la conducta de traición la tienen que explicar los traidores, no nosotros’.

En cuanto al escenario electoral que se avecina, mostró su confianza en conseguir un resultado positivo.

‘Si los vecinos de Carlos Paz siempre me apoyaron, pienso que ahora que estamos a punto de gobernar esta provincia podemos arrasar.

Denme una oportunidad. Vótenme. Voten a Emilio. Voten a Walter.

Denle una oportunidad a la decencia para que gobierne’, cerró.

Nota correspondiente a la edición n° 589 del periódico La Jornada, del 24 de mayo de 2023.