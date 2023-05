Alesandri presentó su lista con miras a la gobernación de Córdoba

Fuente: Cba24n

Llenar el vacío. Ese parece ser el desafío de la lista que sintetiza las diversas identidades del Frente de Todos en Córdoba. Poner cuerpo donde no quedaba nada. Y ahí están, sobre el escenario de Studio Theater, los nombres que integran la lista con la que este sector -el kirchnerismo en especial- aspira a reconstruir su representación, aquella que no tuvo carne en 2019. El binomio principal Alesandri-Estévez, Riutort (“la Olga”, que según cuentan es la que da las órdenes), Monserrat, Constanza San Pedro, Ignacio Baselica y la candidata por el departamento Capital, Esther Galina. El resto de los candidatos está abajo, en sillas que miran de frente al público, que prácticamente los iguala en número.

“Pudimos sintetizar en una fórmula con Gabriela (Estévez). Con inteligencia, con estrategia, con acumulación política, pudimos plantear una realidad de un espacio que en el 2019 no tuvo representatividad”, admitió Federico Alesandri, el candidato a gobernador, una vez que había terminado de hablar en el escenario y abrió el diálogo con los micrófonos.

A un costado del escenario, por la estrecha y única vía de acceso al escenario, entre planillas y platos que un ratito antes fueron una montaña de criollos, miembros de los equipos de comunicación consultan: “¿Sos prensa o candidato?”.

Un programa de gobierno basado en austeridad

El acto tuvo a Alesandri como único orador (llamó la atención que no hable también Estévez). El candidato a gobernador presentó el programa de gobierno. El joven dirigente de Embalse dejó clara la columna vertebral: austeridad en el gasto de la política y optimización de recursos.

“En nuestra propuesta los 17 ministerios, tres secretarías y ocho agencias que hoy son parte del organigrama de la provincia, en el que muchas áreas no tienen claro que hacer, se reducen a nueve ministerios, dos secretarías y cinco agencias“, explicó el candidato a gobernador.

El discurso, puesto en el vacío y sin contexto, parece ser el de una fuerza política ubicada en otra parte del arco ideológico. Tal vez por eso aclaró: “¿Esto es disminuir el Estado? Para nada, tiene que haber un Estado presente que lleve soluciones a cada vecino, vecina y familia, y a cada sector productivo”.

Alesandri precisó que el recorte de cargos implicaría a 120 funcionarios, a los que se suman sus asesores, gastos de movilidad, viáticos, etc. Según una estimación que dio el propio candidato, esto significaría un ahorro de 500 millones de pesos anuales.

“Hoy el gobierno provincial ha sido acomodaticio con los cargos que va ofreciendo para dejar contento a algún candidato o dirigente. Hay que demostrar autoridad, eficiencia y recortar los gastos de la política”, insistió.

Además, la plataforma tiene como foco tres ejes: salud, educación y seguridad. Alesandri prometió aumentar entre un 25% y un 30% los porcentajes del total de la torta presupuestaria que se destinan a esos tres rubros que representan “los principales inconvenientes que tiene hoy Córdoba”.

El destinatario principal de las críticas de Alesandri fue el peronismo provincial. En la pantalla gigante del escenario se mostró un video viralizado hace algunas semanas que muestra que la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba encabezan el ranking de anunciantes en Meta, la empresa que posee Facebook e Instagram. El video muestra que lo que gasta el municipio que conduce Martín Llaryora -el candidato de HUXC- supera por varios cuerpos al resto (la información se puede corroborar haciendo clic aquí).

“Queremos mostrar lo que hoy hace el oficialismo provincial con cosas que son muy sensibles cuando en muchos lugares de Córdoba no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, hay inseguridad, no hay acceso al gas natural ni a cloacas”, disparó Alesandri, quien cerró su discurso con una larga lista de “creo en…” (la justicia social, el desarrollo, las infancias, la juventud, etc.) para reforzar el nombre de la lista que encabeza.

Culminada la presentación del programa, los candidatos se prestaron a hablar con la prensa. Gabriela Estévez, referente del kirchnerismo camporista en Córdoba, destacó que la lista de Creo en Córdoba es integrada por personas “con diferentes orígenes políticos, lo que hace que tenga más fuerza nuestra propuesta”.

La diputada nacional se refirió a los dichos de Martín Llaryora, que hace unos días dijo que había que quitarse las camisetas partidarias, luego de subir a la radical Myrian Prunotto a su fórmula. Para Estévez, el oficialismo provincial “hace mucho tiempo que viene desperonizándose” (sic).

“Su proyecto de provincia hace rato dejo de lado las banderas históricas del peronismo y se expresa como otra cosa mas vinculada al neoliberalismo que al proyecto peronista de desarrollo industrial con inclusión social”, cargó.

Tanto Alesandri como Estévez esperan apoyo de dirigentes que forman parte del gobierno nacional -Rossi, Katopodis, etc.- y destacan el apoyo que tuvieron de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien se reunieron semanas atrás y consiguieron la foto que los consagró como fórmula.

Mientras tanto, en Studio Theater otros flashes disparaban el despliegue territorial de la lista. Detrás de las cortinas que delimitan la platea se extendía un gran croma verde flúor delante del cual iban desfilando, uno por uno, los candidatos y candidatas a legisladores departamentales. Posaban, escuchaban el clic, chequeaban la foto y desandaban el camino a la salida.