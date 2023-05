Llaryora, en Huerta Grande: ‘Hicimos una coalición que mejora nuestra propuesta, que amplía nuestra visión y va para adelante’

La campaña de Martín Llaryora llegó este viernes a Huerta Grande, donde el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba presentó su propuesta de gobierno para el período 2023-2027. En este punto del departamento Punilla, Llaryora manifestó su acompañamiento al oficialista Héctor Murúa para suceder a Matías Montoto en la intendencia de la localidad.

Sobre el armado de la coalición que encabeza, dijo Llaryora: “Lo que hemos hecho es una concertación que mejora nuestra propuesta, que amplía nuestro marco de visión y que nos llevará a la modernidad, para sacarnos del odio, de la grieta, de la división”.

Y agregó: “Y no es que somos más en el discurso: somos más en espacios de poder real, gestionando realmente. No es casual que la mayoría de los que se están sumando a nuestro espacio tienen experiencia de gestión”, dijo Llaryora y puso como ejemplos a la candidata a vicegobernadora, Myrian Prunotto, y a Matías Montoto, ambos intendentes reelegidos y con gestiones que gozan de amplia aceptación en sus localidades.

En esa dirección, el postulante a gobernador aseguró que su gobierno “va a tener un signo marcado: va a ser un gobierno munido de muchos dirigentes exitosos, que han sido intendentes aprobados por la gente, votados una y otra vez, y que si no hubiera límites, los vecinos los volverían a votar”.

Según Llaryora, ese acompañamiento del electorado tiene su explicación en las obras que la Provincia y los municipios vienen llevando a cabo, porque “el progreso no cansa”.

“No es lo mismo tener o no tener la autovía para que lleguen los turistas y los vecinos de Punilla estén más seguros. No es lo mismo hacer o no hacer la obra de saneamiento para defender el San Roque. No es lo mismo tener o no tener agua, gas, electricidad, ahora conectividad. No nos tenemos que cansar de hacer obras y cuando terminamos una, ahí tenemos que empezar otra más”, expresó.

El candidato subrayó en su mensaje que forma parte de “la nueva generación que asegurará el progreso de nuestro pueblo” con una impronta “dinámica y rápida”, apuntando a la “transformación en materia educativa y a mejorar la salud y la seguridad”. En este aspecto se refirió a la necesidad de “profundizar el combate a los narcotraficantes” y recordó que la ciudad de Córdoba, de la que es intendente, “es el primer municipio en el país en aprobar la ordenanza del narcotest”.

Junto a Martín Llaryora y Myrian Prunotto estuvieron la senadora nacional Alejandra Vigo, el actual intendente Montoto y el candidato a sucederlo, Héctor Murúa. También los candidatos a legisladores departamentales por Punilla, Gladys Moreno y Julio Sierra y el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, entre otros dirigentes de las distintas procedencias partidarias que forman Hacemos Unidos por Córdoba.